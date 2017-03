Her er årets russeknuter

Saken oppdateres.

Onsdag lanserte Hovedrussestyret i Trondheim årets knuter på sin Facebook -side.

Totalt hundre små og store utfordringer har blitt gitt til årets russekull.

- Vi er fornøyde med årets knuter, vi har vært i møter med politiet før publisering og gått gjennom knutene med dem, sier Maria Haugen, sikkerhetssjef i Hovedrussestyret til Adresseavisens.

Politiet anbefalte blant annet fjerning av en knute som innebar festing inne i en rutebuss, noe styret fulgte.

Større fokus på sikker sex

I tillegg la Hovedrussestyret inn en regel for alle knutene etter politiets anbefaling.

- Politiet ønsket en regel om at alle knuter som involverer flere enn deg selv krevde samtykke og godkjenning fra den andre parten, så det har vi lagt inn, sier Haugen.

I alle knutene som er av en seksuell karakter oppfordrer Hovedrussestyret til sikker sex.

- Det er noe vi har hatt med før, men det er mye større fokus på sikker sex i år, sier Haugen.

Her er alle russeknutene:

Gode gjerninger

§1 Minibøsse – Delta på russens veldedighetsauksjon.

§2 Lekebil – Levere russekort til Barneavdelinga på St. Olavs (Gi russekortet til en representant fra HiT, som deretter leverer det til St. Olavs).

§3 Plaster – Ta/ha tatt vaksinen mot hjernehinnebetennelse.

§4 Lappen fra undersøkelsen – Sjekke deg for kjønnssykdommer.

§5 Amnesty-logo – Stryk på «NEI er NEI» -merket fra Amnesty på russebuksen/-dressen.

§6 Legokloss – Spander is på en hel barnehageavdeling.

§7 Lesebriller – Motta hederlig omtale i media.

§8 Fisherman’s Friend – Spør en russ om å få bomme en røyk, før du knekker røyken og sier «røyken dreper». Deretter spør du om en til.

§9 Pappkopp – Kjøp den største burgeren på nærmeste fast food-restaurant og gi den til en uteligger.

§10 Sølvfolie fra en kebabrull – Spander en kebab på en medruss på vei hjem fra fest.

§11 Plastikkbiten i midten av pizzaeska – Spander pizza på vors.

§12 Peacemerke – Hold deg unna vold og oppfordre til ikke-vold gjennom hele russetida.

På skolen

§13 Teipbit – Gå teipet fast til en medruss av motsatt kjønn en hel skoledag.

§14 Bit av et sitteunderlag – Sitt under pulten en hel skoletime.

§15 Stearinlys – Møt opp på skolen hver dag i russetiden.

§16 Lyspære/-diode – Få kun 5-ere og 6-ere gjennom hele russetiden.

§17 Undertøy – Få fem lærere til å signere undertøyet ditt.

§18 Femmer – Spring i undertøy rundt skolen i lunsjen, gå inn hovedinngangen.

§19 G-streng/bokser – Gi bort en g-streng/bokser (den du har på deg) til en lærer.

§20 Brødskive – Gå med brød som sko en hel skoledag.

§21 Sammenklemt ølboks – Reis deg opp hvert 10. minutt i en skoletime og rop «skål!»

§22 WC Logo – Ha sikker sex på et av skolens toalett.

§23 Lekehund – Krabb bjeffende fra inngangsdøra på skolen og til klasserommet ditt.

§24 Skismøring – Kom for sent til timen med ski og staver, og skyld på dårlig føre.

§25 Fløyte – Stå køvakt i kantinen med STOPP-skilt, fløyte og refleksvest. Ikke vær redd for å sende folk bakerst i køen.

§26 Kryssordark – I løpet av én skoletime skal du rekke å bruke følgende 10 ord i setninger når du tar ordet i timen eller får et spørsmål fra læreren: Æ bæde kis, pornhub, Hovedrussestyret, villa, pikk eller pung, analkløe, gullnullj, gårsdagen, kjem itj inn, ville tilstander.

§27 Bilde av deg og førstisen – Lat som du har kjent en førstis hele livet, kall han/henne et valgfritt navn og fortell om alt det syke dere har gjort sammen foran vennene hans/hennes.

§28 Ninja – Hver gang læreren snur ryggen til klassen reiser du deg opp og forsøker å nå fram til tavlen. Rekker du det ikke må du begynne på nytt.

§29 Smokk – Klin med en VG1-elev i kantina.

§30 Lite USA-flagg – Snakk engelsk en hel skoledag.

§31 Bandana – Ta på deg bandana foran munnen og solbriller og kidnapp en pult, samt eleven bak pulten (VG1-/VG2-elev).

§32 Sminkekost – Bli sminket av russ av det motsatte kjønn og gå sånn en hel skoledag.

§33 Hubba Bubba-papiret – Ha en hel pakke med Hubba Bubba i munnen i en skoletime.

§34 Våtserviett – Fjern sminken til en fjortis i 1. eller 2. klasse.

§35 Vaskelappen på undertøyet – Gå kommando under russebuksa/-dressen en hel skoledag.

§36 Deodorant – Ha gym i russeklær.

§37 Fargerik fjær – Bytt alle klærne med en russ av motsatt kjønn og gå slik en hel skoledag.

§38 Femtilapp – Gå sammen med tre medruss og lag din egen kantine side ved side med skolens. Selg kondomer, glidemiddel samt varer du har kjøpt i skolens kantine.

§39 Blyant – Før logg fra en sen og våt kveld i RT, og lever til norsklærer for retting.

§40 Teltplugg – Sov i telt utenfor skolen en natt med minst tre medruss.

§41 En rød rose – Inviter en fra skolens ledelse på stevnemøte.

§42 Undertøy – Vask en bil i skolegården i undertøyet (helst en lærer sin bil).

§43 Plastglass – Hold en tale på minst ett minutt om hvor god klassen og læreren er i en skoletime.

§44 NRK-logo – Ha «verdens minste kommentatorboks» på en annen skole.

§45 Ballerina – Utfordre til dancebattle på en annen skole/ta imot utfordringen.

Drikkeknuter

§46 Tampong – Drikk en halvliter øl med to grønne tamponger i hver side av munnviken.

§47 Tequila-korken – Ta en body-tequila på en medruss. Salt på halsen, glasset med tequila mellom brystet, og lime i munnen.

§48 Vaniljesausetikett – Drikk 0,3 L vaniljesaus blandet med 0,2 L 20 % alkohol.

§49 Ølkork i gull – Spander en øl på en HIT-representant (medlem av Hovedrussestyret).

§50 Splinten fra ølboks – Drikk 0,5 L øl på 10 sekunder.

§51 Liten isbjørn – Dra på «polferd» – gå på ski inn på polet og kjøp noe.

§52 Øl-etikett – Krabb inn i en matvarebutikk og kjøp øl eller cider (kan gjøres med alkoholfritt). Dersom du ikke når ølet/cideren må du be om hjelp fra en du ikke kjenner.

Kyss, sex og lignende

§53 Kongle – Ha sikker sex utendørs.

§54 Kvittering – Kjøp kondomer/prevensjonsmiddel kun ved hjelp av kroppsspråk.

§55 Forbokstaven til navnet – Klin med tre personer med samme fornavn på én kveld.

§56 Navnet på partnerne – Ha sikker sex med to russ med samme fornavn på én kveld.

§57 Kondom – Ha sikker sex med en person fra en annen russefarge.

§58 Trekløver – Ha sikker trekant hvor alle er av forskjellig russefarge.

§59 Mobildeksel – Lat som om noen ringer mens du sitter på biblioteket og si følgende høyt: For gutter: ”Jeg kan ikke være faren! Jeg kom jo ikke inni deg, skjerp deg’a!” For jenter: ”Det blir 2 000 for et enkelt ligg, pluss 500 kroner for hvert sug.”

§60 Kritt – Gå inn i en yngre klasse og gi grundig seksualundervisning med demonstrasjon.

§61 HiT-russekortet – Kyss en HiT-representant (medlem av Hovedrussestyret).

§62 Gummihansken – Ha sikker sex med følgende utstyr på deling: hjelm, kondom, redningsvest, knebeskyttere, ørepropper, slalåmbriller, gummihansker og armringer.

§63 Vinkork – Ha sikker sex med en russepresident.

§64 Champagnekork – Ha sikker sex med en HiT-representant (medlem av Hovedrussestyret).

§65 Hvit champagnekork – Ha sikker sex med presidenten i HiT (Kristian Hjelm-Hansen).

§66 Lekestol – Stripp for eller gi lap dance til en HiT-representant (medlem av Hovedrussestyret).

§67 Bilde av Barney Stinson – «The Perfect Week» – frivillig sikker sex, 7 personer på 7 dager.

§68 100 % symbol – Ha seksuelt samleie hver dag under hele russetiden.

§69 Yin Yang-merke – Standing up 69.

Annet

§70 Bit av kjetting – Ha kjæreste i russetida.

§71 Plastskje – Sov i hagen til en lærer og lag frokost til ham/henne på morgenen.

§72 Rød L – Feste en «rød L» for øvelseskjøring med magnet eller teip på en offentlig tjenestebil.

§73 Avrevet russekort – Spring gjennom en barneskolegård i russeklær.

§74 Svettebånd – Delta på en gruppetime på treningssenter iført russeklær.

§75 Bussbilletten – Være guide på en busstur (med innlevelse).

§76 Bit av burgeresken/cheeseburgerpapir – Spis en Big Mac på maks tre biter eller en cheeseburger i ett jafs.

§77 O’boy-etikett – Ta en spiseskje sjokoladepulver i munnen, deretter tar en annen russ en munnfull melk. Så lager man sjokolademelk ved kun å bruke munnen. En tredje russ skal til slutt drikke sjokolademelka, igjen uten å bruke hendene.

§78 Liten lekehest – Hoppe på ryggen til en medruss og se hvor lenge du klarer å holde deg på.

§79 Lokket – Spis en hel kremboks fra kroppen til en medruss.

§80a Gull-ispinne – Bad utendørs før 1. april.

§80b Ispinne – Bad utendørs før 1. mai.

§81a Tom Redbull-boks – Ta 24 knuter på 24 timer.

§81b Frukt – «Fem om dagen» – Utfør (minst) fem knuter hver dag i fem dager.

§82 ”Yes Man”-filmlogoen – Si ja til alt i en hel dag, og gjennomfør alt (unntaket er dine vitner, da de allerede vet at du kommer til å si ja til alt).

§83 Ett AA-batteri per 24 timer – Hold deg våken i 24, 48 eller 72 timer.

§84 Grønn seigmann – Hils på alle som går mot deg i et overgangsfelt og ønsk dem velkommen til «den andre siden».

§85 Vaffelkjeks – Gå til en kiosk og kjøp en softis i kjeks. Spør deretter han/hun som jobber der om de tror på enhjørninger, før du fester isen i panna di. Løp deretter ut av kiosken på fire bein.

§86 Plastgaffel i gull – Spander mat på en HiT-representant (medlem av Hovedrussestyret).

§87 Salt Sild – Gå tur med en frossen fisk i bånd i sentrum, og spør etter dyrlegen.

§88 Selfie med mor eller far – Legg deg i sengen til moren eller faren til en medruss på morgenen. Legg deg i skje for så å takke dem for gårsdagen.

§89 Hårlokk – La en medruss klippe deg.

§90 1881/1888-logo – Ring 1881/1888, be dem se på Trondheimsknutene for i år og anbefale deg tre russeknuter. Disse må gjennomføres i løpet av dagen.

§91 Kam – Gå til en frisør av det motsatte kjønn og be om assistanse til pulesveis.

§92 Sheriffstjerne – Få klem av en politimann/kvinne (husk å spørre pent).

§93 Babysokk – Ta av deg sokkene på en buss og bruk dem til å ha et dukketeater over stolryggen for en medpassasjer.

§94 Navneskilt – Kall alle gutter for Kim-Ronny og alle jenter for Dagny en hel dag.

§95 Klovnenese – På kino: Underhold publikumet i minst ett minutt under reklamen.

§96 Ørepropper – Ha på deg ørepropper på russetreff i russetiden.

§97 Kondom – Stopp en person i kassa, anbefal en kondompakke og fortell alt det positive med den.

§98 Bilde av Ylvis – Ringe på hos en fremmed, bruk tre steg og gjem deg så godt du kan.

§99 Godteri-gebiss – Få kyss av et familiemedlem til en medruss på munnen.

§100 Stoffbit – Gå med russebuksa/-dressen hver dag i løpet av russetiden.

