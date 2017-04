Her er ordfører Rita Ottervik på vei inn til avhør

Saken oppdateres.

Rett før klokken 12 tirsdag gikk duoen inn i politihuset i Trondheim.

- Vi har sagt at vi skal være åpne om denne saken. Jeg har sendt over e-poster både til Økokrim og til kommunerevisjonen for å gjøre oppgavene deres enklere, sier Ottervik.

Les også: - Adresseavisen har skapt et grovt uriktig bilde

- Vil ta en del avhør

Tidligere på dagen hadde Ottervik og Waage gjennomført formannskap. I etterkant av dette sa begge at de vil legge til rette for etterforskningen.

Også kommunalråd Sissel Trønsdal skal inn til avhør tirsdag ettermiddag.

- Jeg fikk spørsmål på fredag om å sende over dokumentasjon. Da sendte jeg de samme e-postene som jeg sendte til Adresseavisen, sier Trønsdal, som ikke vet hva Økokrim kommer til å spørre henne om.

Rådmann Morten Wolden er ikke kontaktet av Økokrim. Han ble ansatt 1. februar 2016, og hadde ingen ting med saksbehandlingen i denne saken å gjøre.

- De er tydeligvis i gang med å snakke med politikere, og jeg vet at de er i gang med å kontakte også folk i administrasjonen. Jeg antar at de vil ta kontakt med folk innen byutviklingsområdet, sier Wolden.

Les også: Dette er Kystad-saken

- Tidlig fase

Økokrim bekrefter at de blir i Trondheim i alle fall til onsdag.

- Vi er her, og vi vil ta en del avhør, bekrefter statsadvokat Helene Bærug Hansen ved Økokrim.

Hun vil ikke si noen om hvor mange avhør det er snakk om, hvor mange etterforskere de har på saken, eller om de gjør andre etterforskningsmessige skritt enn avhør.

- Vi er fortsatt i en tidlig fase av etterforskningen. Vi vil ha klarhet i hva som faktisk har skjedd, og bekrefte eller avkrefte den mistanken som foreligger, sier statsadvokaten.

- Er det noen som har status som siktet?

- Vi går ikke ut med hvem som eventuelt er siktet i denne saken, sier hun.

Besluttet etterforskning

Adresseavisen har også vært i kontakt med kommuneadvokat Berit Solseth, som laget en juridisk betenkning for kommunen i denne saken.

- Jeg er ikke innkalt som vitne, og det vil overraske meg dersom jeg blir innkalt, sier Solseth.

Det var på bakgrunn av kommuneadvokatens rapport at kommunen valgte å anmelde saken til politiet . I mellomtiden gjorde statsadvokaten en egen vurdering av saken. Fredag meldte Økokrim at de har startet etterforskning:

«Økokrim har på bakgrunn av de opplysninger som er kommet frem i pressen, og etter anmodning fra statsadvokaten i Trøndelag besluttet etterforsking i den såkalte Kystad-saken», meldte Økokrim da.

Les også: Professor: - Vanskelig å bevise påvirkningshandel