Ordfører inn til avhør med Økokrim i Kystad-saken

- Det blir i løpet av dagen, sier ordføreren, om når hun skal inn for å forklare seg.

- Vi har sagt at vi skal være åpne om denne saken. Jeg har sendt over e-poster både til Økokrim og til kommunerevisjonen for å gjøre oppgavene deres enklere, sier Ottervik.

Hun vil legge til rette for denne etterforskningen.

Økokrim er altså på plass i Trondheim for å gjennomføre avhør.

Geir Waage slutter seg til det ordføreren sier. Det er foreløpig uklart om flere politikere er innkalt.

Adresseavisen har også vært i kontakt med kommuneadvokat Berit Solseth, som laget en juridisk betenkning for kommunen i denne saken.

- Jeg er ikke innkalt som vitne, og det vil overraske meg dersom jeg blir innkalt, sier Solseth.

Det var på bakgrunn av kommuneadvokatens rapport at kommunen valgte å anmelde saken til politiet. I mellomtiden gjorde statsadvokaten en egen vurdering av saken. Fredag meldte Økokrim at de har startet etterforskning:

«Økokrim har på bakgrunn av de opplysninger som er kommet frem i pressen, og etter anmodning fra statsadvokaten i Trøndelag besluttet etterforsking i den såkalte Kystad-saken», meldte Økokrim da.

