Rita Ottervik har forklart seg om Kystad-saken overfor Økokrim

Saken oppdateres.

Rett før klokken 12 tirsdag gikk Waage og Ottervik inn på politihuset i Trondheim.

- Vi har sagt at vi skal være åpne om denne saken. Jeg har sendt over e-poster både til Økokrim og til kommunerevisjonen for å gjøre oppgavene deres enklere, sa Ottervik før hun gikk inn.

Vil ikke gå i detaljer

Ordføreren kom ut fra Sentrum politistasjon litt før klokken 15.

- Jeg har gått gjennom alt det jeg kjenner til og forklart meg. Tidligere har jeg oversendt dokumenter, forteller ordføreren på vei ut.

- Hva salgs dokumenter?

- Alt ifra en sammensetning av de protokollene og de sakene som har vært til behandling i kommunen fra 2015 og fremover, til dokumenter knyttet til Arbeiderpartiets politikk. Jeg har ingen e-poster lagret, så det må andre bidra med, sier Ottervik.

Hun vet ikke om hun eventuelt blir innkalt på nytt.

- Hva var Økokrim opptatt av?

- Det vil jeg ikke gå inn i detaljer på. Det er en politietterforskning, og jeg svarer på deres spørsmål.

- Var det noen overraskelser du ikke var forberedt på?

- Nei.

Brox inne i fire timer

Yngve Brox (H) kom ut fra Sentrum politistasjon klokken 14.

- Spurte de om du har snakket med Olsø om denne konkrete saken?

- Det må Økokrim eventuelt svare på, sier Brox.

Han var gruppeleder for Høyre og kommunalråd i det aktuelle tidsrommet, og han satt i formannskapet da merknaden om at Kystad skulle ut av grønn strek ble vedtatt.

- Du var lenge inne?

- Det er naturlig at denne saken tart tid, det er en stor og vanskelig sak, sier Brox, og legger til:

- De vil nok skaffe seg en oversikt over hele det politiske landskapet. De gjør en grundig jobb. Det er bra. Det er viktig for byen å få avklart hva som har skjedd i denne saken på en skikkelig måte, sier Brox.

Kontakter administrasjonen

Også kommunalråd Sissel Trønsdal skal inn til avhør tirsdag ettermiddag i 15-tiden.

- Jeg fikk spørsmål på fredag om å sende over dokumentasjon. Da sendte jeg de samme e-postene som jeg sendte til Adresseavisen, sier Trønsdal, som ikke vet hva Økokrim kommer til å spørre henne om.

Rådmann Morten Wolden er ikke kontaktet av Økokrim. Han ble ansatt 1. februar 2016, etter saksbehandlingen av saken.

- De er tydeligvis i gang med å snakke med politikere, og jeg vet at de er i gang med å kontakte også folk i administrasjonen. Jeg antar at de vil ta kontakt med folk innen byutviklingsområdet, sier Wolden.

- Tidlig fase

Økokrim bekrefter at de blir i Trondheim i alle fall til onsdag.

- Vi er her, og vi vil ta en del avhør, bekrefter statsadvokat Helene Bærug Hansen ved Økokrim.

Hun vil ikke si noen om hvor mange avhør det er snakk om, hvor mange etterforskere de har på saken, eller om de gjør andre etterforskningsmessige skritt enn avhør.

- Vi er fortsatt i en tidlig fase av etterforskningen. Vi vil ha klarhet i hva som faktisk har skjedd, og bekrefte eller avkrefte den mistanken som foreligger, sier statsadvokaten.

- Er det noen som har status som siktet?

- Vi går ikke ut med hvem som eventuelt er siktet i denne saken, sier hun.

Det var på bakgrunn av kommuneadvokatens rapport at kommunen valgte å anmelde saken til politiet . I mellomtiden gjorde statsadvokaten en egen vurdering av saken. Fredag meldte Økokrim at de har startet etterforskning:

«Økokrim har på bakgrunn av de opplysninger som er kommet frem i pressen, og etter anmodning fra statsadvokaten i Trøndelag besluttet etterforsking i den såkalte Kystad-saken», meldte Økokrim da.

