- Sluppen bru kan stå ferdig i 2020

Etter mange, mange år med mange lovnader og like mange brutte lovnader ser det ut til at ny Sluppen bru blir en realitet i løpet av tre år.

Satt av 1.1 milliarder kroner

For når samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) fra klokka 12.00 onsdag legger fram stortingsmeldinga Nasjonal transportplan 2018–2029 i plenumssalen i regjeringskvartalet, er brua inne med 1,1 milliarder kroner. Det omfatter bygging av ny Sluppen bru med tilknytninger til veinettet på begge sider av Nidelva i Trondheim. I tillegg skal eksisterende bru bygges om til gang- og sykkelveibru.

100 millioner kroner er satt av i første periode (2018-2023), mens 700 millioner er satt av i siste periode (2024-2029). De siste 300 millioner kroner skal finansieres med bompenger fra Miljøpakken i Trondheim.

Politisk vilje

- Nå er det ingen grunn til å vente med bygging. Selv om det ikke er satt av penger før neste periode, er det ingen problem at Miljøpakken forskutterer nødvendige midler slik at vi kommer igang. Vi politikere har sagt at brua er prioritert, så det handler bare om den viljen fortstatt er til stede. Men det er jeg sikker på at den er, sier Venstres Jon Gunnes, som fryktet utsettelse tidligere i vinter.

Da sa Statens vegvesen at de ville avvente å inngå kontrakter for videre prosjektering og byggeplanlegging til en ny finansieringsplan er vedtatt i Nasjonal transportplan (NTP). Og det er den altså nå.

DI 2014 lovte de såkalte Miljøkameratene i Trondheim ny Sluppen bru i løpet av 2017 . Et av partiene som sto bak løftet var Arbeiderpartiet. Tidligere i år medga gruppeleder Geir Waage at det ikke blir noen ny bru i år.