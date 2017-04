Arkitektene vil bygge i Elgeseter park

Saken oppdateres.

Finalerunden i campuskonkurransen er over.

Nå skal juryen studere forslagene før vinneren kåres 15. mai. De fem finalistene har justert sine forslag etter innledende runde. Bruken av grøntområder er redusert, men bare ett av forslagene lar være å bygge i Elgeseter park.

Campushjertet i nord

Arkitektene ser åpenbart på den lille parken langs Elgeseter gate, rett sør for Studentersamfunnet, som et knutepunkt mellom Gløshaugen og Øya. Flere har latt seg friste av å legge senteret for kunst, arkitektur og musikk hit. Utnyttelsen av parken er litt forskjellig i omfang. Minst en av finalistene ser for seg en gangbru fra Elgeseter park og over Elgeseter gate. Spørsmålet er hva trondheimspolitikerne som reguleringsmyndighet vil si til utnyttelsen av parken. Politikerne har vært opptatt av å verne grøntområder.

Bare ett av forslagene har tegnet bygg på Fengselstomta, et område med svært vanskelige grunnforhold. Arkitektforslagene ser for seg bygging på «skulderen» på vestsiden av Gløshaugen, og noen langs parksiden av Klæbuveien.

Tverrforbindelse i sør

Felles for finalistene er at de knytter området i sør, med Handelshøyskolen og Hesthagen, til Gløshaugenplatået. Forslagene ser også for seg utnyttelse av området vest for Elgeseter gate/Holtermannsveien. Bare ett av dem går inn for en betydelig fortetting på Gløshaugenplatået.

Masterplan i 2017

Vinneren av konkurransen får i oppdrag å lage en fysisk plan for campus. Det handler om hvor byggene skal plasseres, størrelser og hvordan infrastruktur og transport skal løses. Dette skal være ferdig i løpet av oktober i år. Parallelt foregår den offentlige reguleringsprosessen i Trondheim kommune. Målet er at en masterplan for campusutviklingen er klar i løpet av 2017. Hvordan byggene skal være innvendig, kommer i neste omgang.

Målet er å starte bygging i 2020, og at man skal være ferdig i 2025. Hvis NTNU får gjennomslag for alle sine planer, skal det bygges omkring 130 000 kvadratmeter.

Fra 36, til fem, til én

Opprinnelig var det 36 forslag med i konkurransen. Juryen valgte ut de fire «Uptown Downtown», «Veien videre», «Juhu NTNU», «Vitenveit». Folkets favoritt, «Input», kåret gjennom avstemning i Adresseavisen, er også med i finalen. For å unngå å påvirke juryen og folkets dom, er det hemmelig hvem som står bak forslagene.

Nå bestemmer disse

Det er den samme juryen fra første runde som skal velge ut vinneren. Juryleder er Karolina Ganhammar, arkitekt ved universitetet i Linköping. De andre medlemmene er Margrete Aune, professor ved institutt for tverrfaglige kulturstudier ved NTNU, Merete Kvidal, prosjektsjef for campusutvikling ved NTNU, Arne Sælen, professor og Landskapsarkitekt i Landskapdesign AS, Bente Kleven, professor ved Arkitekt- og designhøyskolen i Oslo og arkitekt i LPO arkitekter, Henning Lervåg, byplanlegger i Miljøpakken i Trondheim kommune og Per Arne Tefre, avdelingsleder ved Byplankontoret i Trondheim kommune.

Bakgrunnen for campusprosjektet er regjeringenvedtaket om at Dragvoll skal nedlegges og at NTNUs campus skal samles rundt Gløshaugen. NTNU styre har besluttet at campus i hovedsak skal utvikles i områdene Gløshaugen-Elgeseter-Øya.