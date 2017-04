- Det er mer sannsynlig at du får en meteoritt i hodet enn at du blir rammet av terror

Saken oppdateres.

- Sjansene for at du skal bli rammet av terror er fortsatt mikroskopiske. Det er mer sannsynlig at du får en meteoritt i hodet.

Det sier Erlend Loe til Adresseavisen. Loe er reiseleder i selskapet Nytt & Nyttig, og Adresseavisen treffer han i ventehallen på Trondheim sentralstasjon etter et nylig jobboppdrag i Nederland. Han var på jobb med et reisefølge da terrorangrepet i Stockholm skjedde.

- Jeg var i Amsterdam da det skjedde, og vi merka det jo. Det ble veldig mye strengere i sikkerhetskontrollen på Schiphol, jeg tror det tok en time å komme gjennom, sier Loe.

Blitt strengere

Han sier reisefølget ikke lot seg stresse av hendelsen.

- Vi lar ikke sånt påvirke oss, det er så lite sannsynlig at noe skal skje. Det er jo for eksempel mye farligere å kjøre bil, så jeg tror det er viktig at folk husker det når de er ute og reiser, sier Loe.

Like fullt har han merket at sikkerheten på flyplassene i Europa har blitt strengere de siste årene, etter angrep i blant annet Berlin , Nice , Paris og London .

Velger trygge reisemål

Det tyske paret Cathleen og Marco er også i ventehallen lørdag formiddag, og skal snart reise hjem til Stuttgart.

De er overrasket over at angrep som ligner såpass mye på angrepet på julemarkedet i Berlin kunne skje i Sverige.

- Det er overraskende, selv velger vi reisemål som fremstår som trygge, sier Cathleen.

