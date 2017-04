Fortsatt usikre på årsaken til dødsbrannen

Saken oppdateres.

Det var like etter klokken 15.30 tirsdag ettermiddag at nødetatene fikk inn de første meldingene om at det sto en bolig i brann i Thaulowbakken på Byåsen.

Brannvesenet jobbet i flere timer med å få bukt med flammene som sto ut av huset, og en 50 år gammel kvinne ble etter hvert funnet omkommet. En nabo evakuerte tidlig et eldre ektepar ut av eneboligen.

Fortsatt vet politiet lite om både dødsårsak og grunnen til at brannen blusset opp.

- Den omkomne skal obduseres i løpet av dagen, og vi skal ta flere vitneavhør for å finne ut mer om brannen, sier krimvaktleder ved Sentrum politistasjon, Geir Langås.

Han forteller videre at førsteprioritet er å finne dødsårsaken til den 50 år gamle kvinnen.

- Det er for tidlig å si noe om årsaken til brannen ennå. Vi skal inn på branntomta for krimtekniske undersøkelser senere, men det viktigste nå er å finne dødsårsaken til den omkomne, sier Langås.