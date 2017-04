- 72 i 40-sonen er ekstremt

Saken oppdateres.

- 72 er ekstremt i et tettbygd strøk, sier rektor Kåre Moum ved Nyborg skole i Trondheim.

I en fartskontroll tirsdag morgen ble en bil målt til 72 kilometer i timen i 40-sonen i Gamle Oslovei .

Tre sjåfører mistet førerkortet og tre fikk forenklet forelegg i løpet av kontrollen ved Nyborg skole.

Operasjonsleder Ebbe Kimo sier at politiet hadde det for travelt til å stoppe alle som kjørte for fort.

Bredt fortau og bru

- Det synes jeg ikke noe om. Det er et klart bevis på at folk ikke respekterer fartsgrensen, sier Moum.

Samtidig opplever han ikke trafikken i Gamle Oslovei som spesielt trafikkfarlig. I løpet av sine elleve år som rektor ved skolen har han kun opplevd én ulykke.

Den skjedde i forbindelse med bygging, der eleven som var involvert sto skjult bak et nyoppsatt skilt før vedkommende gikk ut i veien.

- Det er 40-sone hele veien fra Ugla, og på en 300 meter lang strekning er det bredt fortau på begge sider og bru over veien. Jeg tror folk opplever det som en trygg strekning, samtidig som bilister kan synes at det er vanskelig å holde 40.

- Mener du at fartsgrensen heller kunne vært for eksempel 50 på den strekningen?

- Jeg kjenner ikke forklaringen bak fartsgrensen og er ikke meningsberettiget, men det finnes nok mange plasser hvor det er 50-sone og mye farligere at man ferdes.

- Bilene stopper ikke for barn

I tillegg til brede fortau er det gjort tiltak for å begrense farten ved skolen.

- Nede ved skolen har vi gangfelt med blinkende lys, og jeg har ikke hørt om nestenulykker i feltene der. Jeg tror det fungerer med fartsbegrensningene ved skolen, men vi setter jo selvfølgelig pris på at politiet følger med trafikken rundt skolen vår, sier Moum.

Hans Christian Juul, FAU-leder ved Nyborg skole, er av en annen oppfatning. Han er ikke overrasket over politiets nedslående resultat.

- Jeg har unger som passerer veien hver dag, og de forteller at mange biler ikke stopper i gangfeltet. Jeg har også selv rettet opp skiltene som viser at dette er skolevei etter at folk har snudd dem. Vi setter veldig pris på at politiet gjennomfører kontroller i området, og de hastighetene er ikke overraskende, sier Juul.

- Problemet er bilistenes holdning

Foreldrerådets arbeidsutvalg ved Nyborg mener at trafikantenes holdning i området generelt er for dårlig.

- I fjor jobbet vi med å redusere farten i området, og hadde et spesielt fokus på Havstadvegen ned mot Astor-banen. Der ble fartshumper redusert til fartsputer, og vi fikk rapporter fra foreldre om at farten var for høy. Vi kontaktet kommunen for å få ned farten, uten å få gehør.

Kommunen utførte ifølge rektor Moum fartstester, uten at de registrerte noen endring i atferd etter byttet til fartsputer.

Etter tirsdagens kontroll varsler hans Christian Juul at FAU vil gjøre nye fremstøt mot kommunen.

- Problemet her er bilistenes manglende holdning til å overholde trafikkreglene. Holdningene er det kun politiets tilstedeværelse som kan gjøre noe med. Basert på resultatet her håper jeg at de gjør flere preventive tiltak.