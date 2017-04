- De flytter på seg, men har ikke kommet til Trondheim

Saken oppdateres.

I Brennpunkt-dokumentaren «Lykkelandet» har NRK fordypet seg i og fulgt det rumenske tiggernettverket i Bergen.

Ifølge statskanalen er 140 personer sentrale i et miljø som håver inn millioner på organisert gateprostitusjon, tyveri, tigging og narkotikakriminalitet.

Reporterne har dratt til flere av personenes hjembyer, og i dokumentaren kommer det frem at det er sendt 100 millioner kroner fra privatpersoner i Bergen til Romania . Det har skjedd via pengebyråer utenfor banksystemet, og oversikten gjelder de siste fem årene.

Politioverbetjent Jan Erik Svendsen er leder for team organisert kriminalitet og narkotika ved Sentrum politistasjon i Trondheim og har sett NRKs dokumentar.

- Vi kan ikke si at tiggere i Trondheim er knyttet til et organisert kriminelt nettverk. Vi kan heller ikke si at tiggere eller andre rumenske borgere er knyttet til narkotikasalg, sier Svendsen.

- Problemet flytter på seg

Ifølge ham eksisterer det heller ikke åpen gateprostitusjon i Trondheim.

- Vi gjorde en undersøkelse i 2015 i forbindelse med problematikken i Stavanger og Bergen. Vi samarbeidet med politiet der, og funnene fra da konkluderte med at vi ikke hadde et slikt nettverk i Trondheim.

- Samtidig er det slik at problemet flytter på seg, vokser og avtar, alt etter politiets innsats. Jeg vil legge til at det er viktig for oss å ha øynene åpne fordi slike kriminelle kan komme hit.

Operativt og forebyggende arbeid gjennom for eksempel politiets Pimpit-gruppe (Politiets innsats mot prostitusjon i Trondheim) har ifølge Svendsen hindret forekomsten av gateprostitusjon.

- Samtidig er det på det rene at det foregår prostitusjon i leide leiligheter eller på hoteller. Det er et lite omfang, men vi må følge med på om det er organisert og om jenter tvinges inn i det gjennom menneskehandel.

Han sier at det er utfordrende å fremskaffe bevis på hallikvirksomhet eller menneskehandel.

- Pimpit er lagt ned som prosjekt, men vi har en menneskehandelgruppe som ble startet i 2016 som jobber videre med temaet.

Mobil vinningskriminalitet utbredt

I NRKs dokumentar kommer det frem at nær 1000 rumenere er utvist fra Norge for kriminalitet de siste to årene. Det viser tall fra UDI. De topper statistikken over nasjonalitet utvist for straffbare forhold i Norge.

I Trondheim er mobil vinningskriminalitet mer utbredt, ifølge Svendsen. Flere personer fra Romania er domfelt og soner eller har blitt utvist fra landet.

- Hvis vi ser på rumenske kriminelle har vi gjennom straffesaker avdekket mobile vinningskriminelle. Det er i hovedsak mindre grupperinger på minst tre personer som begår det vi kaller pinkodesnapping , som vi ikke relaterer til tiggere.

Slik kriminalitet går ofte ut på at eldre personer utsettes for lommmetyveri, samtidig som tyvene observerer pinkoden på minibankkortet deres.

Organisert sykkeltyveri

- Andre rumenske kriminelle har drevet med organisert sykkeltyveri, der store mengder sykler fraktes tilbake til Romania. Det er hele tiden mindre grupperinger som farter gjennom Trøndelag, og det er en konstant utfordring for oss, sier Svendsen, før han understreker:

- TV-programmet viste et stort nettverk som har bosatt seg i Bergen og driver med dagligdags form for kriminalitet. Det har vi ikke sett noe til her, men jeg vil understreke at vi følger med og vil ta dette problemet med rota hvis det dukker opp.

På tur til Romania kommer NRKs reportere over en mann som skryter av å ha finansiert et 300 kvadratmeter stort hus med salg av gatemagasinet Folk er Folk i Trondheim.

På spørsmål om hva han tenker om påstanden, svarer Svendsen:

- Jeg tenker det samme som folk flest sikkert gjør: Når NRK-journalisten gjør en omregning av antall solgte blader henger ikke svaret på greip. Det er forbundet med lite troverdighet. At han har vært i Trondheim og i det hele tatt solgt bladet trenger heller ikke å stemme.