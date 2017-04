Saken oppdateres.

- Jeg er på ett vis glad for NRK-reportasjen, og jeg tror jo at det finnes menneskehandel og organiserte nettverk blant rumenere i Bergen. Men en slik sak ett sted rammer alle tiggere landet rundt, sier seksjonsleder Jon Henrik Gulbrandsen i Kirkens Bymisjon i Trondheim.

Bakgrunnen for uttalelsen er Brennpunkt-dokumentaren «Lykkelandet» , hvor NRK har fordypet seg i og fulgt det rumenske tiggernettverket i Bergen.

Ifølge statskanalen er 140 personer sentrale i et miljø som håver inn millioner på organisert gateprostitusjon, tyveri, tigging og narkotikakriminalitet.

- Tar frem gammelt skyts

Kirkens Bymisjons opplevelse er at de fleste rumenere kommer til Norge som fattige tilreisende familier. Heller ikke politiet sier at Trondheim opplever noe problem med organisert kriminalitet som prostitusjon og narkotikasalg blant folkegruppen.

- Vi er redde for at mange av fordommene vi har mot tiggere nå kommer til overflaten. Mange får nå en anledning til å ta frem gammelt skyts, mener Gulbrandsen.

I pressemeldingen, som også er signert Røde Kors i Trondheim, skriver de at NRK fortjener honnør for å belyse temaer som menneskehandel og prostitusjon.

Samtidig frykter de at fremstillingen «vil øke stigmatiseringen og de fysiske og psykiske angrepene på fattige tilreisende som prøver å leve lovlydig i Norge.».

- Jeg tviler ikke på at dokumentaren gir et sant bilde av enkelte miljøer i Bergen, men vår erfaring i Trondheim er at de som er her i all hovedsak er reelt fattige mennesker. Det er viktig at politiet kommer på banen med faktaopplysninger, og så håper jeg at de som ferdes i byen forholder seg til tiggerne på en respektfull måte.

- Behandles godt i Trondheim

Gulbrandsen sier at tilbakemeldingene fra tiggerne om Trondheim stort sett er gode.

- Med unntak av noen episoder, formidler ikke tiggerne til oss at de blir dårlig behandlet. Det er jo ingen god tilværelse å sitte på gata, men de opplever i liten grad ubehageligheter og trakassering. I tillegg er det jo en del som gir penger. Det gjør selvsagt ikke slutt på fattigdommen, men for fattige mennesker gjør det en betydelig forskjell.

Han har ikke noe eksakt tall på hvor mange tiggere som bor i Trondheim.

- Akkurat nå er det få, fordi mange har dratt hjem for å feire påske. Men vi snakker gjerne om 30 til 50 som vi kjenner til, og til akuttovernattingen vår kommer det oppimot 30 hver natt.

Støttes med 2,7 millioner

Tilbudet om akuttovernatting fra Røde Kors og Kirkens Bymisjon ble i april tildelt nye 2,7 millioner kroner av Justis- og Beredskapsdepartementet. Siden vinteren er det registrert 3500 gjestedøgn med over 70 ulike gjester.

«For 15 kroner døgnet får gjestene på overnattingstilbudet dekket grunnleggende menneskelige behov – som husly, tilgang til toalett og muligheter for å vaske seg», står det i pressemeldingen.

Kirkens Bymisjon har også mottatt 450 000 kroner til drift av Arbeidsrommet og Parkpatruljen, som er arbeidstiltak rettet mot fattige tilreisende.