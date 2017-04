Prestisjetung mattepris til NTNU-professor

Saken oppdateres.

Nylig ble det kjent at Malinnikova og samarbeidspartneren Aleksandr Logunov fra Tel Aviv University og St Petersburg State University ble tildelt en Clay Research Award, en årlig pris som deles ut av Clay Mathematics Institute i Oxford.

- Vi visste at hun jobbet med noe veldig bra, men denne prisen kom veldig overraskende. Det er fantastisk gøy for hele instituttet, sier professor Helge Holden ved Institutt for matematiske fag ved NTNU til Universitetsavisa .

- Ufattelig høyt

Prisen var én av tre som instituttet delte ut tidligere tidligere i april. Totalt fem forskere ble tildelt priser.

Helge Holden sier at prisen henger ufattelig høyt.

- Det blir ikke så mye gjevere enn dette. Det er bare å se på de som har vunnet den tidligere. Sir Andrew Wiles var den første som vant Clay Research Award, og fjor ble han tildelt Abelprisen, sier Holden, med henvisning til prisen som er oppkalt etter den norske matematikeren Niels Henrik Abel.

Får den i høst

Han sier at ingen fra norske universiteter har blitt tildelt denne prisen tidligere.

Malinnikova vil motta prisen under Clay Research Conference i Oxford i september senere i år. Her er begrunnelsen for prisen .