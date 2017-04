Nå skal trønderne morgentrimmes

Saken oppdateres.

Prosjektet heter Early Birds, på norsk morgenfugler, og er et morgentrimtilbud åpent for alle, én gang i måneden. Starten er 06.30, og trimløypa går fra Torget i Trondheim via Munkegata, forbi Nidarosdomen, over Gamle bybru og langs elvepromenaden, før man snur og møtes på Torget der det serveres kaffe til deltakerne.

- Det handler om å samles og komme i aktivitet, sier VM-sjef Guri Hetland, som nå jobber for å få ski-VM til Trondheim i 2023.

- Praktisk rett før jobb

Folkehelse er en viktig del av VM-søknaden, og dette er et tilbud til Trondheims befolkning for å komme i form.

Deltakerne kan gå eller jogge alt etter ønske og form. De kjappeste rekker nok helt til Ila kirke før de snur, ellers går man så langt man ønsker.

- Dette er en møteplass, og ikke noen konkurranse. Man samles og går eller jogger i 30 minutter. Alle er vinnere og alle får kaffe, sier VM-vert Jørgen Bye Brevik. Han og Ingvild Farstad skal være verter under morgentrimmen.

Den første økta er 5. mai, og tilbudet vil fortsette utover våren og sommeren én fredag i måneden helt fram til oktober.

- Det er praktisk å gjøre dette rett før jobb. Vi skal utfordre arbeidstakere i Midtbyen til å bli med, og jeg vil også utfordre mine ansatte i formannskapet, sier ordfører Rita Ottervik, som er leder i søkerkomiteen for VM 2023.

Inviterer arbeidstakere og kjendiser

Ideen kom fra FIS-kongressen i Cancún, Mexico i fjor, der Skiforbundet dro i gang morgentrim før dagens program. Stuntet skapte oppmerksomhet i VM-leiren.

- Det var en stor suksess. På det meste var om lag 130 personer med, fra alle deler av verden, sier VM-vert Ingvild Farstad.

- Vi vil også prøve å få med oss noen sportsprofiler eller byprofiler til trimturene. Her kan man møte folk på en annen arena enn til vanlig, sier Jørgen Bye Brevik.

- Vi tar én felles tur i måneden. Kanskje kan det inspirere folk til å komme seg ut noen ekstra ganger innimellom, sier Hetland.

Rådmann Morten Wolden går høyt ut og sier at han håper på 500 oppmøtte på hver økt. Rådmannen er selv en ivrig mosjonist, og trener gjerne før jobb.

Guri Hetland sier at de vil gjøre tilbudet kjent gjennom sosiale medier, og de vil også invitere de største arbeidsplassene i Trondheim.

- Vi vil også få til et slikt tilbud flere steder i Trøndelag, forteller Hetland.

Om dette vil få noen effekt på Trondheims VM-søknad? Det gjenstår å se. Søknaden skal leveres 1. mai. Avgjørelsen om hvem som får arrangere VM i 2023, tas 17. mai 2018.

