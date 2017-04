Naboene fortviler over at eksruss fester på Festningen

Saken oppdateres.

- Vi satser på at folk fester fint og koser seg, sier operasjonsleder Viola Elvrum ved Sør Trøndelag politidistrikt.

Ved 17-tiden lørdag gikk festen rolig for seg. Politiet hadde da en fotpatrulje på området.

- Vi vet ikke hvor mange som er samlet. Ifølge våre betjenter går festfolk til og fra området, sier Elvrum.

Tidligere i dag måtte politiet gripe inn da en eksrussefest på Singsaker ble høylytt

Adresseavisens fotograf melder klokka 18.00 at eksrussen har forlatt området. Det ligger store mengder søppel igjen på gresset.

- Urinerer ved hagegjerdet

I flere år har russs fra tidligere årganger samlet seg ved Kristiansten festning.

En av naboene til Kristiansten festning forteller at det har vært en jevn strøm av russekledde studenter og ungdommer som har gjort sitt fornødne rett utenfor hagegjerdet.

- Det har sikkert vært 100 eksruss som har urinert utenfor hagen vår, sier naboen fortvilet.

- Mindreårige blir tiltrukket av festen

Han forteller at dette har pågått i fem-seks år, og er til stor sjenanse for nabolaget.

- Men det virker som det kanskje er litt roligere nå enn tidligere år. Noen har trolig forsøkt å rydde opp litt søppel, men det hjelper lite, sier naboen.

På det meste har det tidligere år vært samlet 2000 mennesker rundt Festningen.

- Det er også alvorlig at en del mindreårige blir tiltrukket av slike arrangement. Jeg har selv sett jenter ned i 13-årsalderen som er overstadig beruset, lettkledd og som spyr i skråningen her, sier naboen.

- Ikke god reklame

Han understreker at han ikke har noe imot at studenter har det gøy og tar seg en fest, men at så store forsamlinger i Festningsparken bør unngås.

- Det er vondt å se på, og det er flere naboer som reagerer på denne oppførselen. Festningen er ikke attraktiv som friområde når dette pågår, og jeg har også sett turister snu. Det er ikke spesielt god trondheimsreklame, sier han.

