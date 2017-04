KrF vil ikke gi ansvar for sykehusene til regionene

Saken oppdateres.

I vedtaket ligger også at dagens regionale helseforetak legges ned.

- Nå har vi vedtatt at helseforetakene legges ned. Det tror jeg er riktig. De behandler ingen pasienter, det er dette pengene burde gå til, sier Åste Marie Lande Lindau, partiets førstekandidat på partiets stortingsliste i Nord-Trøndelag.

- Dette er komplisert. Jeg er fornøyd med at det skal være fortsatt statlig eierskap, men jeg er bekymret for at vedtaket kan virke sentraliserende, sier Karin Bjørkhaug, som er nyvalgt sentralstyrmedlem i partiet.

Veldig jevnt

Etter en lang og intens debatt søndag stemte 89 delegater for og 84 delegater mot fortsatt statlig eierskap. Det vil si at helseministeren skal stå for styring av de lokale helseforetakene gjennom føringer gitt av Stortinget. Vedtaket innebærer altså også at de regionale helseforetak legges ned.

Det betydelige mindretallet ønsket at mest mulig av eierskap og drift skulle overføres til regionene partiet har kjempet gjennom.

– Dette er en stor mulighet for KrF som har kjempet fram regionene. Jeg har tillit til regionspolitikerne at de klarer oppgaven hvis de får både ansvar og drift, og det vil gi livskraft til det regionale nivået, uttalte partiets nye nestleder Kjell Ingolf Ropstad.

Forberedt på uro

Åste Marie Lande Lindau snakker om at en slik sak alltid vil skape uro.

- Den dagen det blir stille om styringen i helsevesenet vil det være skummelt. Nå har vi vedtatt at hele ordningen gjennomgås. Administrasjonen kan ikke fjernes helt, men det viktige er at vi har sykehus i hele landet og akuttmottak som gjør det trygt å bo i hele landet, sier Lindau.

Splittet partiet

Programkomiteen hadde i forkant valgt å ikke komme med en anbefaling, og hele fire modeller ble lagt fram til votering.

Og partiet var svært splittet om styringen av landets sykehus. Blant annet stemte de to trønderske fylkeslagene på ulike alternativer før det kom til til den endelige avgjørelsen.

- Mitt primære standpunkt var et annet alternativ, som sa at vi ville utrede en modell med videreføring av statlig eierskap med sterkere politisk styring, sier Bjørkhaug.

