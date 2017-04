Saken oppdateres.

Natt til 1. mai er tradisjonelt en av årets største festdager, både for russ og andre.

Også i år var det mye festing, blant annet med hundrevis av russ på Kristiansten festning.

- Vi har vært på noen oppdrag og bortvist noen russ, men det har vært roligere enn vi hadde fryktet, sier operasjonsleder Arnt Harald Aaslund ved Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

Røde Kors skryter av russen

Både politiet og Røde Kors var til stede på Festningen under russefesten.

Malin Ølstad i Røde Kors skriver til Adresseavisen i en e-post at de hadde tjue pasienter innom behandlingsteltet i løpet av natta. For det meste dreide det seg om lettere skader, men noen ble kjørt til legevakta.

Ølstad skryter av russen:

- De kommer bort, vil gjerne slå av en prat og kommer med masse skryt. Dette er svært motiverende for mannskapene våre. Vi opplever også at russen er meget flinke til å ta vare på hverandre. De følger hverandre når det er behov for hjelp og hjelper hverandre med å finne skyss hjem.

Rolig i nord

Også politiet i Nord-Trøndelag sier til Adresseavisen at det har vært relativt rolig.

- Det har vært litt småtteri tidlig på natta og litt fulle folk, men ikke de store hendelsene. Vi har vært innom noen russearrangement, og det har gått bra der, sier operasjonsleder Jan Tore Tiltnes.

