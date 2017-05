Saken oppdateres.

- Dette må jeg si er det rareste saksfremlegget jeg noen gang har lest, og jeg har lest mange, sier en hoderistende Marvin Wiseth foran onsdagens formannskapsmøte.

Det var Wiseth som var ordfører (H) i Trondheim da det i 1993 ble opprettet en ordning med å ha æresborgere av byen. I forbindelse med byjubileet i 1997 fikk tre trondhjemmere tittelen æresborger. Disse var skuespiller Liv Ullmann, fiolinist Arve Tellefsen og skøyteløper Hjalmar Andersen.

Etter den tid har ingen fått tittelen, og i formannskapet onsdag kommer rådmannen med en innstilling om å avvikle hele ordningen. Isteden anbefales det å etablere en ny hederspris som skal hete Trondheim bys hederspris. Det er dette som får Wiseth til å riste på hodet.

Les også at æresborgerene Tellefsen og Ullmann i 2002 ga ordføreren og Trondheim by klar beskjed: Gjør Nils-Arne Eggen til æresborger!

- Rett og slett en snodig sak

- Rådmannen har ingen argumenter mot å fortsatt ha en ordning med æresborgere, annet enn at ordningen ble etablert i forbindelse med byjubileet i 1997. Og etter kun det som argument ender saksfremlegget egentlig bare opp med å skifte navn på ordningen, fra æresborger til hederspris, og attpåtil mener rådmannen at dette navneskiftet vil koste 400 000 kroner. Nei, dette skjønner jeg overhodet ikke vitsen med, sier Wiseth.

LES OGSÅ: Birgit Skarstein ble Årets trønder 2016

Partikollega Ingrid Skjøtskift (H) er enig, og på onsdagens formannskapsmøte har hun flere spørsmål hun vil ha svar på.

- Dette er rett og slett en snodig sak. Det argumenteres mot å ha æresborgere, men så argumenteres det samtidig for å ha en hederspris hvor begrunnelsen er den samme som vi har hatt for æresborgerskap. Er dette noe helt annet, eller egentlig bare det samme med nytt navn?

Kunstkonkurranse til 400 000 kroner

Ifølge sakspapirene foran onsdagens formannskapsmøte vises det til vedtaket om å utnevne æresborgere er fra 1993, og at tittelen kan gis til den som har gjort «en betydningsfull innsats eller fremragende arbeid som har bidratt til positiv markedsføring av byen» og det heter også at «antallet æresborgere begrenses ordinært til 3-5, med muligheter for et større antall ved spesielle jubileet eller andre festligheter».

Den nye foreslåtte tittelen hederspris foreslås å gis til «den som har gjort en ekstraordinær innsats, fremragende eller banebrytende arbeid innen kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt eller humanitært arbeid, som har stor samfunnsnyttig betydning og/eller av stor betydning for Trondheim kommune».

Begrunnelsen er dermed ganske lik, men rådmannen skriver at siden ordningen med æresborgere var så direkte knyttet til byjubileet, så vil han ut fra en samlet vurdering anbefale at ordningen med æresborgere avvikles.

Videre heter det i saksfremlegget at ved etableringen av ny pris vil det komme kostnader knyttet til utforming av diplom og et eget kunstverk. Å få laget et kunstverk foreslås å skje med en konkurranse, og dette mener rådmannen vil koste cirka 400 000 kroner.