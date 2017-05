Kjørte taxi i flere måneder uten gyldig førerkort

Saken oppdateres.

I Sør-Trøndelag tingrett ble mannen i april dømt til å betale 12 00 kroner, samt at han fratas retten til å kjøre bil i ett år fra juni fjor. Han må også ta ny førerprøve hvis han vil kjøre mer.

Saken gikk som tilståelsessak.

Kjørte uten sikt og feil i enveiskjøring

Det var fra midten av juni i fjor til oktober at det gjennom taxiselskapets kjørelogg ble avdekket at mannen kjørte uten gyldig førerkort i Trondheim hele 26 ganger. I tillegg ble han dømt for å ha kjørt mot kjøreretning i enveiskjøring, og for ha kjørt bil uten tilstrekkelig sikt.

I dommen står det at retten er enig med påtalemyndigheten i at gjentatt kjøring uten førerkort i utgangspunktet kvalifiserer til betinget fengselsstraff og bot. Men i dommen kommer det frem at mannen ikke var oppmerksom på at han i forbindelse med vedtak av forelegg i juni 2016 også aksepterte førerkortbeslag i seks måneder. Dermed fortsatte mannen sin taxikjøring.

Redusert bot

Påtalemyndigheten foreslo en straff på 15 000 kroner. Men ettersom tiltalte tilsto, og sa ja til at saken gikk som tilståelsessak ble boten redusert til 12 000 kroner.