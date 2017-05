Derfor står juletreet fortsatt ved City Syd

Natteravnene følte skyld for den store bota mannen fikk for urinering

En leser som ringte Adresseavisen onsdag undret seg veldig over at julegrana ved City Syd fortsatt ikke var tatt ned. Han mente det var på høy tid å pakke ned julehøytiden.

Det måtte Adresseavisen si seg enig i. Vi tok derfor kontakt med kjøpesenteret for å høre om de har rotet bort kalenderen sin.

- Hei, det er fra Adresseavisen. Du vet at det fortsatt står et digert juletre utenfor kjøpesenteret?

- Jada, vi er fullstendig klar over at det fortsatt står der. Juletreet var faktisk et tema på driftsmøtet vårt tidligere i uka. Vi skjønner at folk synes det ser litt rart ut, forteller senterleder Finn Dybdalen.

- Hvorfor er ikke treet tatt ned?

- Stammen på treet står nede i en dyp kum som fylles med vann. Når alt dette vannet fryser til is om vinteren kan det ta voldsomt lang tid før det smelter igjen. Før denne isklumpen smelter får vi ikke løftet treet opp fra kummen, forklarer sentersjefen.

Men nå ser det ut til at juletreets dager endelig er talte.

- Ja, vi har allerede satt våre driftsarbeidere på saken, så det skal være borte i løpet av uka.

- Det kunne jo stått til 17. mai. Dere kunne ha pyntet det med flagg?

- Hehe. Nei. Pynting til 17. mai får andre ta seg av. Juletreet skal bort nå.

