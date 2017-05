Russen måtte fjerne teltene

Saken oppdateres.

Det er oppbruddsstemning fra leirplassen ved Nedre Leirfoss. For omtrent en uke siden satte de to russegruppene fra KVT og Tiller videregående skole opp hvert sitt telt i et skogholt ved Nidelva. Nå pakker de ned, nesten to uker før planen. Det samme har teltruss flere andre steder i byen også måtte gjøre.

- Vi er skuffet, lei oss og triste. Det er veldig bakvendt, sier russegjengen som torsdag kveld ryddet opp leiren sin. De henger med hodet og er usikre på hva de skal finne på resten av russetida og hvor de kan oppholde seg. Gjengen ville så gjerne være sammen med de andre de har gått på skole med i tre år, være sosiale og ha det artig.

Sist uke skrev Adresseavisen at trondheimsrussen har telt, mens oslorussen har buss.

Skulle grille og være sosiale

- Vi skulle bruke teltene som en base for å møtes, grille og være sosiale før vi drar på russearrangement. Nå fikk vi bare brukt det to ganger, natt til 1. mai og i forgårs, sier Rune Enstad. Han er visepresident i russestyret ved KVT.

Denne uka kom politiet på besøk med beskjed om at de måtte fjerne teltene. Ellers ble de anmeldt. Samme beskjed har også teltruss på Dragvoll og flere steder på Byåsen fått.

Likt for alle

Politiet var utsendt etter anmodning fra Eierskapsenheten i Trondheim kommune. De forvalter ubebygd kommunal grunn, deriblant grøntareal og friområder.

- Vi tillater ikke private arrangement eller organiserte fester på disse områdene. Vi har fått meldinger om russecamper både fra naboer, turgåere og kommuneansatte. Så har vi kontaktet politiet for å få disse campene fjernet, forklarer Frank Grønås, avdelingsleder i Eierskapsenheten.

Han ønsker å presisere at kommunen behandler alle slike tilfeller likt.

- Vi er på ingen måte ute etter russen. Vi tillater ikke andre type slike private selskap på våre områder heller, dette er regler som gjelder for alle. Disse områdene er tiltenkt allmennheten, presiserer Grønås.

Noen står fortsatt

Men det finnes fremdeles russetelt som får stå. Etter det Adresseavisen kjenner til, står ett telt på en fotballbane som ikke er i bruk mer. Der skal naboene ha godtatt at russen samles på ettermiddag og kveldstid før klokka 23.

Rydder sammen

- Vi vil jo ikke bli anmeldt, så vi tar ned teltene og flytter alt vi har tatt med oss hit, sier Rune Enstad. Nå bærer de tilbake gratissofaene de har skaffet seg på Finn. De skrur ned selvbygde bord og benker, plukker søppel og tar ned teltene.

- Vi hadde gjort masse for å få det fint. Nå må vi bære alt tilbake til bilveien, fortsetter han.

Russegjengen ved Nedre Leirfoss forteller at de var i kontakt med politiet på telefon før de satte opp teltene og fikk beskjed om at politiet ikke hadde innvendinger til at de satte opp leiren.

Fornøyde med teltplasseringen

- Politiet var bare bekymret for at det var nær elva og at det er noen hundre meter fra bilvei slik at det ville bli vanskelig for politiet å komme hit dersom noe skjedde, forteller russepresidenten på Tiller, Marcus Øyås.

Russegjengen fra Tiller og KVT syns de har gjort en god jobb med å finne et passende sted for teltbasen sin. Området ligger inne i skogen, langt fra folk. De har til og med funnet ut at det er et naturreservat i nærheten.

- Men vi fant ut at leiren vår ligger 200 meter unna naturreservatet, sier Marcus Øyås.

Nå har de fått vite at det er Statkraft som eier området og at de skulle ha søkt om tillatelse fra grunneier.

Alternativet er Marinen

- Vi skulle visst ha søkt om tillatelse, men syns det er dårlig gjort at politiet ikke sa det da vi ringte, sier Marcus Øyås.

Nå pakker de ned og skal se om de finner en ny plass for å sette opp teltet.

- Vi har tre alternativer. Det er russebil og -buss, telt eller Marinen. Vil de at hele trondheimsrussen skal samles på Marinen? Spør Marcus Øyås.

