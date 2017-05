Stor pristest: Du må ut med over 1000 kr for barnebursdag i Trondheim

Trondheims-elever tok gull i NM for ungdomsbedrifter

Saken oppdateres.

Fredag gikk Norgesmesterskapet for ungdomsbedrifter av stabelen i Oslo.

76 bedrifter var med i konkurransen, og helt til topps gikk Birdsavers UB fra KVT i Trondheim.

Som navnet antyder, handler prosjektet om å redde fugler, nærmere bestemt fra vindmøller.

- Vi ønsker å minske dødsraten blant fugler ved å gjøre dem oppmerksom på vindmøllene ved hjelp av UV-klistremerker på vindmøllene, forklarer daglig leder, Kristian Hafsmo, til Adresseavisen.

Fikk medalje av kronprinsen

Da Birdsavers, som består av Hafsmo, Benjamin Schjetne, Julie Eidem, Kristoffer Nisja og Daniel Hansen, ble utropt som vinner, var det selveste kronprins Haakon som sto for utdelingen av prisen og gullmedaljene.

- Det var stas det, jeg synes det var kult at han møtte opp, sier Hafsmo.

EM neste

NM-tittelen medførte også en billett til EM i juli. Dermed sier økonomisjef Kristoffer Nisja at han og hans kolleger har en språklig utfordring foran seg.

- Vi må oversette alt vi har til engelsk før vi drar til EM, så det blir jo en jobb. Etter EM kommer vil til å fortsette med å utvikle prosjektet videre, sier Nisja.

Priser til Verdal og Leksvik

I tillegg til Birdsavers ble det to andre priser til Trøndelag under Norgesmesterskapet.

Spre Glede UB fra Verdal videregående skole vant prisen for beste sosiale entreprenør, for sitt arbeid for å aktivisere og sosialisere eldre i Verdal

Arbeidslaget UB fra Leksvik vgs. vant i kategorien beste yrkesfaglige bedrift. Deres idé er en ny type rundballespyd, som juryen i sin begrunnelse kaller «et produkt med internasjonalt potensial».

- Vi er stolte og ydmyke over å ha kommet så langt og vinne denne prisen. Vi har jobbet beinhardt med å komme hit, og ser veldig frem til fortsettelsen, sier Matias Hammervold, daglig leder i Arbeidslaget UB, til Fosna-Folket.

