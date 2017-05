Nå kan du kjøpe deg din egen bilvaskemaskin

«Nær sagt overalt så kvinnene like ut - skapt etter et begrenset sett rollemodeller»

Ikke bunad? Her er 25 tips som gjør deg festfin likevel

Reagerer på at NAV flytter utbetaling i mai

Anslår at verdier til 40 millioner har gått tapt

Trondheims-elever tok gull i NM for ungdomsbedrifter

Mann i 20-årene tatt for promillekjøring

Anslår at verdier til 40 millioner har gått tapt

Saken oppdateres.

Har du plass og lyst er det mulig. Om det er praktisk og lønnsomt er en helt annen sak.

Thor Arne Svenning har lagt ut bilvaskemaskinen på Finn.no .

Les også: 20 rare ting vi gjør i Norge

På spørsmål om det er mulig for privatpersoner å montere en slik hjemme, svarer han:

- Det er mulig, men da ser jeg humoristisk på det. Seriøst sett er omstendelig med å lage avløp for skitt og asfaltrester. Rent økonimisk er det nok langt billigere å få bilen vasket på en bensinstasjon eller bilvaskeri. Hvis du tenker deg at du skal betale 200 000 kroner for maskinen og få fraktet den, montert den og drive vedlikehold på maskinen, er det nok ikke god økonomi i det, sier Svenning.

Les også: Coop vil selge flere bibler

Det er i forbindelse med avvikling av bensinstasjonen YX i Ladeveien i Trondheim bilvaskemaskinen er lagt ut for salg sammen med annet utstyr. Svenning er medeier i stasjonen og de kjøpte WashTec-maskinen for 600 000 kroner i 2014. Nypris er 1,2 millioner kroner. Svenning håper at det er andre bensinstasjoner eller folk i næring som kan se nytte i maskinen.

- Dette er den råeste bilvaskemaskinen som finnes. Det er bilvaskemaskinenes Rolls Royce, sier Thor Arne Svenning.

Les også: Stenger pumpene etter 53 år