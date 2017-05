Politiet vil ha tips etter voldsepisode i Trondheim

Saken oppdateres.

Natt til søndag i 02.30-tiden fikk politiet i Trondheim melding om at det pågikk slåssing i Dronningens gate - ved Rema-butikken. Da patruljene ankom stedet viste det seg å være to fornærmede menn i saken. Den ene lå fortsatt på bakken. De to mennene i 20-årene ble fraktet til St. Olavs Hospital.

- Vi sikret oss en video av hendelsen, og da vi så gjennom denne, gjenkjente vi flere personer, sier krimvaktleder Wenche Johnsen ved Sentrum politistasjon i Trondheim.

Avhørt av politiet

Politiet rykket i etterkant ut til en adresse i Trondheim og pågrep to menn som nå er siktet for kroppskrenkelse. Politiet knytter mennene til to voldshendelser som skjedde innenfor et kort tidsrom i Dronningens gate utenfor Rema-butikken.

- De to hendelsene skjedde fem meter fra hverandre, og det virker som om det er snakk om blind vold. De to fornærmede kjenner ikke hverandre fra før, sier krimvaktlederen.

De to som er siktet er henholdsvis 17 og 20 år gamle, og omtales som kjenninger av politiet. Begge er avhørt og løslatt.

- Kunne gått fullstendig galt

- Politiet ønsker å kartlegge foranledningen til hendelsene i tillegg til selve voldsutøvelsene. Vi ønsker derfor å komme i kontakt med vitner som kan ha sett eller hørt noe som belyser dette, sier Johnsen, og legger til at de fornærmede ble utsatt for slag og spark mot hode og overkropp.

- Dette er en stygg voldssak som kunne gått fullstendig galt. Det går etter forholdene bra med de fornærmede, sier Johnsen.

Som følge av saken har de to mennene fått oppholdsforbud i Trondheim sentrum, Solsiden og ved Studentersamfundet på kvelds- og nattetid de neste helgene. Forbudet gjelder også fra kvelden 16. mai til morgenen 17. mai.

- De har vedtatt dette, sier Johnsen.

Advokat Arve Røli, som forsvarer den siktede 17-åringen, bekrefter at klienten har forklart seg til politiet.

