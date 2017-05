Saken oppdateres.

Like etter klokken 09 melder politiet på Twitter at et vogntog og en personbil har kollidert i Bjørndalen i Trondheim. Ingen personer ble skadd i ulykken.

Det er en del skader på bilen og den er ikke kjørbar lenger, skriver politiet på Twitter.

Det er noe kø på stedet.