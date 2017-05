- Campus skal leve 24/7

Saken oppdateres.

NTNU, Norges største universitet, skal bygge ny campus, og tirsdag kveld hadde Studentersamfundet, Selskabet For Trondhjems Bys Vel og Adresseavisen invitert til folkemøte. I en nesten fullsatt storsal, skulle politikere, fagfolk og universitetsansatte debattere hvor campus skal ligge, hvordan NTNU skal fornye seg og hva Trondheim kan tilføre universitetet.

Vil verne Høyskoleparken

Ordfører Ottervik hadde meldt forfall på grunn av sykdom, og det var derfor kommunalråd Marek Jasinski som åpnet kveldens folkemøte med å legge fram planene og ønskene for nye campus.

- Trondheim er allerede Norges beste studentby, men dette prosjektet skal gjøre byen til Nordens beste studentby. I tillegg er dette et fantastisk byutviklingsprosjekt, som blant annet vil føre til at vi flytter arbeidsplasser nærmere sentrum, folk vil gå, sykle og bruke kollektivtrafikk til jobben. For at vi skal få et attraktivt og levende campus, må vi tenke campus 24/7, dette skal være et område folk benytter seg av hele døgnet. Kanskje skal vi til og med bygge studentboliger her, sa Jasinski, som også tok til orde for at Høyskoleparken skal vernes for utbygging.

- Mener også resten av Ap at parken skal vernes, spurte debattleder Harry Tiller etterpå.

- Ja, svarte Jasinski kontant.

Ønsker ikke konflikt

NTNU-Rektor Gunnar Bovim åpnet sitt innlegg med å konstatere at NTNU og politikerne er enige om det aller meste.

- Så kan man spørre hvorfor vi trenger ny campus. Det er fordi vi ønsker enda bedre utdanning, forskning og innovasjon. Da er det riktig å samle campus, særlig med tanke på tilbudet vi kan gi våre studenter, sa Bovim.

Ett av spørsmålene det hersker uenighet om mellom politikerne og NTNU, er i hvor stor grad Høyskoleparken må bevares. Formannskapet har vedtatt at campus må planlegges på en slik måte at grøntområdet i Høyskoleparken ivaretas. Tidligere har ordfører Rita Ottervik uttalt at hun «tror det betyr at vi må strekke oss langt for å ta vare på det flotte grøntområdet fra hovedbygget og ned mot Elgeseter gate».

Da Adresseavisen snakket med NTNU-rektor Gunnar Bovim før folkemøtet, understreket han at NTNU ikke trenger å bygge i Høyskoleparken – og at de ikke ønsker å komme i en konflikt med kommunen om dette. Dette gjentok han også på folkemøtet.

- Dette er det kommunen som bestemmer, og vi skal ikke bygge i parken dersom kommunen ikke ønsker det, fastslo Bovim, men viste samtidig til at en nødvendig utvidelse av Studentersamfundet kan få følger for Høyskoleparken.

- Samfundet må avvise folk som ønsker å bli medlemmer hvert år, og det ble bygget da det var om lag 1500 studenter i denne byen. Det er rett og slett for lite i dag.

- Ingen tilfeldig formulering

Et annet sentralt spørsmål, som også var tema på tirsdagens folkemøte, er hvor mye aktivitet NTNU skal ha i Midtbyen.

- Kan departementet akseptere en mer spredt campus enn det legges opp til i dag?

- Regjeringens vedtak sier at det skal være en felles campus innenfor området rundt Gløshaugen. Det er ikke en tilfeldig formulering, understreket Bovim overfor Adresseavisen før møtet.

- Vil NTNU si nei til at eksempelvis KAM-senteret kan flytte inn i nybygg på Leüthenhaven?

- Vår plan er ikke å legge KAM-senteret der, men opp til det teknologiske miljøet. Arkitektutdanningen trenger mer teknologisk kompetanse, og musikk ønsker også å komme nærmere det digitale miljøet. For oss er det viktig å understreke at Gløshaugen også er en del av sentrum, ikke bare området innenfor elveslyngen, sa Bovim før møtet.

Park på Fengselstomta?

NTNU har tidligere foreslått at KAM-senteret (kunst, arkitektur og musikk) kan bygges på Fengselstomta bak Samfundet, men her har det vist seg at grunnforholdene er dårlige.

- Er det nå fastslått at denne tomta ikke kan bebygges?

- Dette må være byens glatteste tomt! Slik det ser ut nå, går det neppe an å bygge der. I dag er dette en tomt i ingenmannsland, og et alternativ er å gjøre om dette til en park, foreslo Bovim overfor Adresseavisen før møtet.

Advarer mot politikerinnblanding

Ordfører Rita Ottervik skulle vært en av paneldeltakerne under tirsdagens folkemøte, men måtte melde avbud etter å ha blitt sykmeldt. Adresseavisen snakket med ordføreren på telefon før møtet, og da understreket hun at det ikke er politikernes oppgave å bestemme hva slags aktivitet som skal ligge hvor.

- Jeg vil advare mot at vi skal legge oss borti hvor eksempelvis lærerne, ingeniørene og sykepleierne skal være. Det må det være opp til NTNU å avgjøre, ut ifra hvilke fagmiljø som bør ligge nært hverandre, uttalte en tydelig Ottervik.

- Høyres Berit Tiller har tatt til orde for at KAM-senteret (for kunst, arkitektur og musikk) bør ligge på Leüthenhaven i Midtbyen?

- Det er en beslutning NTNU må ta. Vi politikere må være tilbakeholdne med å si hva slags aktivitet som skal ligge hvor.

- Ikke bom for alt

Når det gjelder Høyskoleparken, er ordføreren «veldig skeptisk» til å bygge i det sammenhengende grøntområdet som strekker seg fra hovedbygningen på Gløshaugen og ned mot Elgeseter gate.

- Dette området er jeg personlig opptatt av å bevare, det er det mest verdifulle området, men jeg vet at det hersker uenighet blant politikerne om dette. Men det er én problematisk side ved dette: Hvordan skal vi sikre en nødvendig utvidelse av Studentersamfundet? Kapasiteten er sprengt i dag, og grunnforholdene på Fengselstomta er problematiske. Dette er en stor nøtt vi må knekke, sa Ottervik.

- Så det er ikke utelukket at det kan bygges også i deler av parken?

- Selve vedtaket i formannskapet setter ikke bom for alt. Det sier at vi skal ivareta grøntområdet, og dette er jo et definisjonsspørsmål, framholdt Ottervik overfor Adresseavisen.

