Saken oppdateres.

I forbindelse med konsertene til Bruce Springsteen på Granåsen og Åge Aleksandersen på Sverresborg Arena i fjor sommer, søkte ISS Facility Services AS, som har skjenkebevilling i Statens Hus, om utvidet skjenkeareal for disse arrangementene. Under begge konsertene ble det avholdt skjenkekontroll, som i tirsdagens formannskap førte til at Statens Hus mistet skjenkebevillingen for en uke.

Skiller ikke type drift

- Hva slags praktisk betydning har det at ISS - som driver kantina i Statens Hus - mister skjenkeretten. Jeg regner med at de ansatte ikke drikker til lunsjen. Betyr det at vi ikke har sanksjonsmuligheter overfor de store konsertene, spurte Krfs Geirmund Lykke.

Juridisk rådgiver ved eierskapsenheten, Hilde Ringard bekreftet at loven ikke skiller type drift

- De mister skjenkeretten for én uke, som en nattklubb ville gjort. Vi ser at det har større betydning for en nattklubb, men det er lite vi kan gjøre med det, sier hun.

Tolv prikker

For å miste skjenkeretten i én uke må det tolv prikker til. Da kommunene selv bestemte reglementet, holdt det med åtte prikker. Under Bruce-konserten ble skjenkekontrollører fra Trondheim kommune nektet adgang til et lukket område. Det ga åtte prikker. Under Åge Aleksandersen-konserten drøye to uker senere fikk ISS fire prikker grunnet at to personer var åpenbart påvirket av rusmidler og drakk alkohol.

Kan ikke styre

Til Adresseavisen mandag sa Ringard at kommunen ikke ønsker å nekte bevilling i en uke hvor det er store arrangementer.

- Men samtidig kan vi ikke styre det. Etter et endelig vedtak sier vi at straffen effektueres innen rimelig tid, som regel tre-fire uker.

Hun sier det er dialog med både Trondheim Concerts (som arrangerte konsertene) slik at man slipper slike hendelser ved neste store konsert i byen.

Hull i loven

Lykke mener også det er rart at det gir samme prikkbelastning uansett om det er én eller 10 000 som er overskjenket på samme kveld.

- Men er det en person som er overskjenket på to kvelder etter hverandre gir åtte prikker. Det er merkelig. Alvoret står ikke i stil med inndragning. Straffen bør skje på et tidspunkt som rammer, slik at en annen står for skjenking under neste arrangement, sa Lykke.

Og fikk støtte av Ottar Michelsen som mener det er hull i loven.

Til det svarte Ringard at andre forhold, som forsvarlig skjenking eller ei, også kan gi prikker.