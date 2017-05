Derfor er bassenget på Solsiden tømt

- Vi er lei oss for at det skjedde en glipp

Saken oppdateres.

Folk som har passert restaurantrekka ved Solsiden i det siste har fått seg et noe uvant syn. Bassenget ved restaurantrekka er nemlig tømt for vann, og på bunnen har både stoler og sykler kommet til syne.

Det er KLP Eiendom, som eier Solsiden, som står bak tømmingen, sier driftstekniker i KLP Eiendom, Terje Stein.

- Vi foretar den årlige oppryddinga, eller vårrengjøringa av bassenget. Vi gjør dette for å fjerne sykler, flasker, mobiltelefoner og annet som ligger i bassenget, sier Stein.

- Hvordan ser det ut på bunnen i år, sammenlignet med tidligere år?

- Det ser bedre ut i år enn tidligere, sier Stein.

Stein opplyser at de tømte bassenget for vann tirsdag ettermiddag, og at de regner med å fylle det med vann igjen i løpet av onsdagen.

