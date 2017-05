Resultatfremgang for Polaris Media

- Vi er lei oss for at det skjedde en glipp

Saken oppdateres.

I meldingen til børsen viser selskapet til et driftsresultat før avskrivninger som endte på 22 millioner kroner for konsernet. I første kvartal i fjor var resultatet sju millioner kroner.

- I første kvartal 2017 fortsetter den positive utviklingen fra fjerde kvartal, og konsernet kan vise til betydelig resultatfremgang som følge av god vekst innen abonnementsinntektene og trykkinntektene, noe bedre utvikling innen annonseinntektene, og god effekt av kostnadstiltak, skriver Polaris Media i en pressemelding.

LES OGSÅ: Trøndersk mediekonsern i pluss til tross for sviktende inntekter

Ny annonseplattform

Annonseinntektene går fortsatt ned, men i årets første kvartal gikk de ned ni prosent, noe som er en mindre nedgang enn i 2016. Det er de papirbaserte annonseinntektene som synker mest, disse ble redusert med elleve prosent – mot fire prosent i de digitale.

Abonnementsinntektene vokste seks prosent i første kvartal, og antall abonnenter vokste med tre prosent. Det er abonnentene som kun bruker de digitale produktene som driver veksten: Her er veksten 95 prosent. Konsernet hadde til sammen inntekter på 373 millioner kroner i første kvartal, som var tre millioner kroner lavere enn samme periode i fjor.

LES OGSÅ: Fortsatt kraftig fall for annonseinntektene i Polaris Media

Ifølge Polaris Media selv er konsernet også godt i gang med arbeidet knyttet til etableringen av en ny, nasjonal, digital annonseplattform i samarbeid med Schibsted.

- Det er gledelig at i mars har alle lokale mediehus i Adresseavisen Gruppen gått over til den nye annonseplattformen, og i løpet av andre kvartal vil samtlige mediehus i Polaris Media være på samme annonseplattform. Dette er et viktig grep for å gjenskape digital annonsevekst, og innebærer at norske annonsører får et bedre og bredere produkttilbud lokalt, regionalt og nasjonalt, skriver Polaris Media.

Kutter kostnader

I fjorårets siste kvartal ble strategi- og effektiviseringsprosjektet Polaris Media 2020 iverksatt. Prosjektet handler i hovedsak om å sikre større inntekter, men det er også gjort betydelige kostnadskutt som selskapet nå ser effekten av: Driftskostnadene ble redusert med 18 mill, 5 prosent, i første kvartal, og kostnadstiltakene gjennomføres som planlagt.

LES OGSÅ: 30 årsverk forsvinner i Adresseavisen

LES OGSÅ: Adresseavisen kutter 60 årsverk frem mot 2020