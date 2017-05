Elleve lastebiler fikk bruksforbud

Saken oppdateres.

Etter en kontroll Statens vegvesen gjennomførte på Sandmoen i Trondheim torsdag, fikk hele elleve lastebiler bruksforbud.

- Vi kjørte en bremsetest i dag, og den avslørte at det ene kjøretøyet hadde veldig dårlige bremser på to hjul. Når disse ikke virker, høres og synes det også veldig godt. Det var ikke noe belegg igjen på klossene, og stål mot stål gir lite brems, fastslår fagleder for utekontrollen, Jan Ivar Moen overfor Adresseavisen.

- Kaffetrakter i frontruta

- Var det trafikkfarlig?

- Bremsene på de to andre akslingene fungerte, men det er ikke godt nok, så kjøretøyet fikk bruksforbud og måtte ta turen rett til verksted, forteller Moen.

Fem av de andre lastebilene som ikke fikk fortsette sin ferd på veien torsdag, hadde montert ei hylle i frontruta.

- Hva har førerne på ei slik hylle i frontruta?

- Det kan være alt fra mobil og papirer - i verste fall en PC eller en kaffetrakter. Jeg vet ikke akkurat hva som stod på hyllene i dag, men dette har vi faktisk opplevd flere ganger. Og det er klart at dette fører til at sikten blir for dårlig, det gjør at blindsonen blir enda større enn den allerede er på en lastebil, påpeker fagleder Moen.

Manglet underkjøringshinder

De fem andre kjøretøyene som fikk bruksforbud hadde mangler ved - eller manglet helt - såkalt underkjøringshinder. Et slikt hinder skal stoppe personbiler som eventuelt kjører på lastebilen bakfra.

- Elleve kjøreforbud på én dag er mye?

- Ja, det er ganske mye. Jeg vet ikke hvor mange kjøretøy vi sjekket i dag, vanligvis er det 20-25. Det er nok tilfeldig at det ble så mange forbud i dag, tror Moen.

Det sjekkes nå om noen av førerene har blitt stoppet før, uten å rette opp manglene. Dersom det er tilfelle, kan det resultere i en politianmeldelse.

34 000 for manglende bombrikke

Statens vegvesen hentet også inn gebyrer under dagens kontroll: Fire gebyr for manglende bombrikker kostet førerne til sammen 34 000 kroner.

- Den ene lastebilen ble tatt uten bombrikke for andre gang, så han fikk 16 000 i gebyr, forteller Moen.

