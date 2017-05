Her slippes en stålkule fra 15 meter og ned i skiferplatene

Saken oppdateres.

På et testfelt på Nyhavna forskes det på hvilket dekke det nye Torget i Trondheim skal få.

SE VIDEO AV STÅLKULETESTEN I VINDUET OVER

Må tåle mye

Fem felt med ulikt underlag og med ulike typer skifer testes ut for å finne den optimale løsningen.

- Vi skal bygge et torg som vi vil skal holde i hundre år. Da er det viktig at vi tester ulike løsninger. Et torg vil jo bli utsatt for store belastninger som scenerigging og tungbiltrafikk. Da er det viktig å finne det dekket som tåler dette best, sier prosjektleder i Trondheim kommune Marit Solum.

SE VIDEO: Tester nytt gulvbelegg for Torget

Stålkuletesten

Denne uken blir det utført både belastningsforsøk og vridningspåkjenninger med tung bil. I tillegg ble en stålkule på fire kilo brukt for å teste hvor mye skiferen tåler.

- Med stålkuletesten prøver vi å finne ut om det er forskjeller mellom de ulike underlagene skiferen er lagt på. Om skiferen blir utsatt for slike punktbelastninger er det viktig at platene holder, forklarer forskningsleder Lisbeth Alnæs i Sintef.

Torget i Trondheim skal etter planen stå ferdig våren 2020.

