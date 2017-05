Hele idretts-Norge snakker om regningene - nå skal de stemmes over

Her slippes en stålkule fra 15 meter og ned i skiferplatene

31 millioner og et nytt, fasinerende funn

Hele idretts-Norge snakker om regningene - nå skal de stemmes over

Laserkontroll førte til at fire bilister ble fotgjengere

Saken oppdateres.

Klokka 18.13 meldte politiet at det hadde blitt avholdt laserkontroll på Stavset i Trondheim. Her ble resultatet to forenklede forelegg og høyeste målte hastighet var 73 kilometer i timen i 60-sone.

En stund senere skrev politiet på Twitter at de hadde gjennomført laserkontroll på fylkesvei 65 ved Storås. I en 50-sone hadde fire førerkort blitt beslaglagt, og det var åtte som hadde fått forenklede forelegg. Høyeste hastighet som ble registrert var 89 kilometer i timen.

En mannlig fører i 20-årene ble stanset i Ringvålveien og vil bli anmeldt for ruskjøring, kjøring uten gyldig førerkort og han ble også målt til 75 kilometer i timen i en 50-sone.

Følg Adresseavisen på Facebook , Instagram og Twitter .