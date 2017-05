- Folk bare kjørte forbi, mens bilen brant

To kamper i Bergen har gitt Bryne-backen to beinbrudd: - Neste år blir jeg hjemme

Inne i bilen satt sjåføren intetanende om at det brant inne under høyre bakskjerm.

- Det var plastikk som brant. Dette førte til at brennende plastikk dryppet ned på asfalten. Vi stanset. Linda sørget for å stoppe trafikk, mens jeg varslet føreren av bilen om at det brant bak, forteller Astrid Klara Mjøen.

De to kvinnene er opprørte over at ingen stanset og varslet før de selv kom frem og så at det brant.

Så røyk og flammer

- Vi var kanskje 500 meter bak i køen der det går over fra to til ett felt på vei sørover på E6. Da så vi røyk fra bilen. Da vi kom enda nærmere så vi flammer fra høyresiden bak på bilen. Andre bilister kjørte forbi mens de tok bilder av det som skjedde. Noen tutet, men ingen stanset for å hjelpe. Det synes vi er sjokkerende, sier Mjøen.

Varslet sjåføren

Hun fikk varslet sjåføren som kom seg ut av bilen. Samtidig stanset det en annen bil som hadde brannslokkingsapparat i bilen. Linda Jøssund, som tidligere har jobbet for brannvesenet, forklarte mannen hvor han skulle styre spruten fra pulverapparatet. Brannen ble da raskt slokket.

- Det var lite om å gjøre før det hadde vært full overtenning, sier Astrid.

- Var dere engstelige for at det skulle bli en eksplosjon?

- Nei, Linda forklarte at det ikke er som på film med voldsom eksplosjon, sier Astrid.

Takknemlig sjåfør

Tor Erik Karlsen satt inne i bilen da Astrid kom og varslet. Han er takknemlig for at noen stanset og sa ifra.

- Bilen hadde stanset (kvelning) og det var gule varsellamper som lyste i dashbordet. Det stod en melding omMen det var ingen ting der som indikerte brann og jeg oppfatett ikke at det var flammer bak på siden av bilen. Jeg vet ikke hvor mange som kjørte forbi som så at det brant, men det var noen som tutet. Jeg regnet med at det var fordi jeg stod og blokkerte noe av trafikken, forteller Karlsen.

- Ikke vær så opptatt av mobilen

BMW-en som er ti år gammel står nå på et verksted på Melhus. Karlsen vet ikke hva som er årsaken til brannen i bilen.

- Jeg ble litt stresset da jeg ble klar over at det brant i bilen min, men da mannen med pulverapparat kom fikk vi slokket brannen raskt. Det var bra de to damene stanset og sa ifra, sier Karlsen.

Oppfordringen fra Astrid Klara Mjøen og Linda Jøssund er klar:

- Ikke vær så opptatt av telefonene at dere ikke hjelper folk som har problemer!

