Kvinne skal ha blitt overfalt og voldtatt ved Verftsbrua på Solsiden i natt

Saken oppdateres.

Politiet fikk melding klokka 03.45 i natt. Kvinnen skal ha blitt overfalt av to menn, og politiet har foreløpig ingen beskrivelse av gjerningspersonene. Politiet ønsker nå å komme i kontakt med vitner som har passert Verftsbrua også kalt Blomsterbrua, i det aktuelle tidsrommet - uten at de nødvendigvis har forstått akkurat hva de har sett eller hørt.

Ønsker tips om observasjoner

Politiet opererer så langt med et vidt tidsrom da de ikke vet nøyaktig når dette har skjedd, og operasjonsleder Ebbe Kimo sier at de ønsker tips fra de som har passert Verftsbrua fra klokka 2 til klokka 03.45 i natt:

- Alt av observasjoner er interessant for oss. Vi vet så langt ikke eksakt når dette har skjedd. Og har vitner sett en kvinne sammen med en eller to menn, og det er noe ved dette de har stusset på. Enten at stemningen ikke har sett helt god ut, eller at de har observert en person som har løpt vekk. Mye av dette kan selvfølgelig se ut som vanlig beruselse på en lørdagskveld, men det er viktig at vi får inn observasjoner på hva som har skjedd på Solsiden og ved Verftsbrua i dette tidsrommet, og publikum kan ta kontakt med oss på telefonnummer 02800, sier operasjonsleder Ebbe Kimo hos politiet i Trøndelag.

Politiet har tatt forklaring fra kvinnen og opprettet anmeldelse i saken.