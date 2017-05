Brenner for Bjørnis

Et «nytt» og solrikt reisemål er det rimeligste i sommer

- Skal det virkelig være slik at vi har ordninger som oppfordrer folk til å slutte å jobbe når de er 58 år?

Kvinne pågrepet etter at mann ble knivstukket

Fortviler over at kommunen vil bygge boliger på lekeplassen

Verdenskjent fysiker vil holde foredrag for skoleelever i Trondheim

Saken oppdateres.

– Jeg forstår ikke lenger hvor stort det har blitt. Hele landet vet hvem Bjørnis er nå. Jeg bruker å si at han har blitt Norges viktigste bamse, sier Richard B. Heimen.

Det var den nå pensjonerte brannmannen Bjørn Hellan som fikk ideen. Han ville ha noe å gi til fortvilte barn som de traff etter branner og ulykker. Heimen tente på ideen, og bestemte seg for at dette skulle han få til. Hellans kallenavn var «Bjørnis». Dermed var navnevalget på trøstebamsen enkelt. Heimen designet bamsen og fikk bestilt opp de første 1000 bamsene, som mannskapene kunne ha med seg på bilene ute på oppdrag.

– Du ser en helt spesiell glede hos barna når vi deler ut bamsen på skadestedet. Bjørnis er et veldig godt verktøy som vi kan bruke til å møtet barnet i disse situasjonene, sier Heimen.

LES OGSÅ: - Jeg var redd for brann før dette skjedde

LES OGSÅ: Et blidt møte med nødetatene

Barnebarna skal sjekke besteforeldrene

Bjørnis-prosjektet er fra i år flyttet fra initiativtaker Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT) til Norsk brannvernforening. De har lang erfaring i å drive landsomfattende informasjonsprosjekter med barn som hovedmålgruppe.

I juni blir den trønderske brannbamsen frontfigur i en nasjonal kampanje hvor barn oppfordres til å sjekke besteforeldrenes brannsikkerhet. «Ta vare på det kjæreste du har, en liten innsats kan gjøre en stor forskjell».

– Statistikk viser at det ikke brenner hos barn, det er veldig sjelden de omkommer i brann. Men det rammer flest eldre og utsatte grupper. Kommer det en unge og sier at i dag skal vi ha brannøvelse, så må du bare det, smiler Heimen.

LES OGSÅ: Bjørnis går nye veier for å lære barna om brannsikkerhet

Hele familien involvert

De første 2000 Bjørnis-bamsene er delt ut til barn som er rammet av brann eller ulykker. Nå er det bestilt opp 2000 nye. 70 brannvesen er med i Bjørnis-prosjektet og per i dag finnes det fem Bjørnis-kostymer rundt om i landet. I august kommer 15 nye drakter som skal ut til ulike steder av landet.

Bjørnis har vært Heimens prosjekt, og han legger ikke skjul på at det har gått med mye tid til brannbamsen de siste årene.

– Jeg er avhengig av å ha ei kone og en familie som synes dette er bra. Men familien er involvert. De to jentene mine er med i dansecrewet når Bjørnis er ute og kona er dansetrener. Vi er sammen om dette, sier han.

Nå jobber han i halvstilling med prosjektet, samtidig som at Annette Nergård er ansatt som lokal Bjørnis-koordinator ved Trøndelag brann- og redningstjeneste.

LES OGSÅ: Bjørnis kom til unnsetning da Michelle satte fast hånda

Ikke til salgs

Forrige uke besøkte 1000 barnehagebarn Trøndelag brann- og redningstjeneste på Sluppen for å lære om brannsikkerhet. Barna fikk lære om ulike måter å drive forebygging på, om brannskader og om hvordan brannmannskapene jobber ute på oppdrag. Brigadeleder Trond Fjeldsæter imponerte også som skuespiller i samspill med Bjørnis hvor de tar affære når det oppstår brann.

– Dette er første gangen vi prøver denne ordninga. Dette gjør vi fordi vi ellers ukentlig får henvendelser fra barnehager om vi vil komme på besøk, eller om de kan få komme til oss. Da vil vi invitere så mange vi kan, så får vi gjort mest mulig for denne gruppa ved hjelp av en konsentrert innsats, forteller informasjonsrådgiver Kjetil Monkvik ved Trøndelag brann- og redningstjeneste.

Mange av dem kunne nok tenkt seg å ha med seg sin egen Bjørnis hjem. Men bamsen vil aldri komme for salg.

– Nei, da faller hele poenget bort. Vi får daglige forespørsler om å kjøpe trøstebamsen, men det sier vi nei til. Den skal være for dem som rammes av brann og ulykker. Erfaringen er at Bjørnis er et uvurderlig verktøy i møte med barn i situasjoner som kan oppleves traumatisk, sier Richard B. Heimen.

LES OGSÅ: Bamsen Bjørnis reddet dagen da Isach ble påkjørt av lastebil