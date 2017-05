Mann ble fastklemt under personbil i Nærøy

Saken oppdateres.

Politiet i Sør-Trøndelag skriver på Twitter at en beruset mann i 20-årene er blitt bortvist fra et utested på Solsiden i Trondheim. Årsaken er at han skal ha urinert i en ismaskin.

Mannen vil bli anmeldt.