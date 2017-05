- Vi vil slå hardt ned på dette fremover

Saken oppdateres.

Tirsdag ettermiddag og kveld hadde Statens vegvesen trafikkontroll i Trondheim . Foruten en hel del andre gebyr og anmeldelser, fikk seks stykker gebyr for kjøring med piggdekk.

- Slik som været er nå er det ingen grunn til å kjøre med piggdekk lenger, sier Jan Ivar Moen, fagleder for utekontrollen i Statens vegvesen i Sør-Trøndelag.

LES OGSÅ: Flere velger piggfrie dekk i Trondheim

I fokus

Ifølge Moen var den formelle fristen for å ta av piggdekk i Trøndelag første mandag etter 2. påskedag.

- Vi ser jo an været også, så derfor har vi avventet frem til nå med å gi gebyr for dette, sier Moen.

- Men nå vil vi derimot slå hardt ned på slik bruk fremover. Samtidig vil vi minne på at dem som eventuelt skal kjøre på snø- eller islagte veier også er pålagt til å ha på piggdekk når de gjør dette.

LES OGSÅ: Bilen var i så dårlig forfatning at både fører og eier fikk førerkortet beslaglagt

Vanlig overtramp

Moen oppfordrer de som ennå har piggdekk på bilen til å gjøre noe med dette.

- Det er dessverre vanlig at vi tar mange bilister for å kjøre med piggdekk etter fristen. Det er for å ungå slitasje på vei og av miljøhensyn at vi ønsker at folk legger om dekk.

Og i tilfelle du lurte på prislappen for å bli tatt med piggdekk: 1000 kroner.

LES OGSÅ: Statskassa fikk 31 500 kroner fordi trafikanter ga blaffen i bilbelte