- Det må kjennes på kroppen for at det skal ha effekt

Klokken 6 fredag morgen iverksatte bøndene sin aksjon ved grossistlagrene hos Coop, Asko og Rema i Trondheim. Blokaden er en protestmarkering etter bruddet i jordbruksforhandlingene .

Fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag, Kari Åker, har tatt oppstilling ved Rema 1000 sitt lageranlegg på Sandmoen.

- Rundt 10 og 20 bønder har stilt seg opp foran hvert lager. Det har ikke vært noen negative reaksjoner fra de på innsiden av blokaden. De har vært ute og slått av en hyggelig prat, sier Åker.

- Jeg tror de har forståelse, sier hun.

- Ikke fått avslutningstidspunkt

- Dere varslet om blokaden torsdag, tror du lagrene har tatt sine forholdsregler?

- Ja, det tenker jeg at de har gjort. Helt klart. Det er greit å vise litt «goodwill», mener Åker, som tror at det var smart å varsle om blokaden i forkant.

- Dette er en aksjon som er styrt fra sentralt hold, og vi forholder oss til beskjeder som vi får derfra. Vi har ikke fått noen avslutningstid ennå, sier hun.

Norgesgruppen sier de er en uskyldig part som rammes av en konflikt mellom bøndene og staten. De har ikke planlagt noen tiltak mot de varslede blokadene

- Må kjenne det på kroppen

- Er målet at dere skal få oppmerksomhet om misnøyen med jordbruksoppgjøret eller er poenget at forbrukerne skal tenke over hvor maten kommer fra?

- Litt begge deler. Det er viktig at vi får forståelse for begge punktene. Butikkene må gå tom for varer, og du må kjenne det på kroppen for at dette skal ha effekt, tror Åker.

Bondelagslederen tror likevel en god del forbrukere forbereder seg på at enkelte matvarer kan gå tomme.

I 2014 blokkerte bøndene eggpakkeriene i Norge. Blant annet Priors anlegg på Heimdal. Også den gang var bøndernes slagord: Norsk mat er ingen selvfølge.

- Landbruket er ikke en selvfølge

- Hva var effekten av å blokkere eggsentralene i 2014?

- Vi fikk mediaoppmerksomhet, og det var positivt. Landbruket er ikke en selvfølge. Mangfoldet er ikke en selvfølge. Det er ikke en selvfølge at du kan gå på butikken og kjøpe norske egg. Og det er ikke en selvfølge at maten du spiser er så trygg som den norske. Det er noe å tenke på, sier hun.

Å blokkere de tre store matvaregrossistene tyder på at alvoret er større denne gang.

- Vi føler at landbruket blir nedprioritert og at selvforsyningsgraden ikke er så stor. Jordbruksmelding sier at vi skal ha et landbruk over hele landet og at vi skal ha trygg og god norsk mat. Da må tilbudet i dette opgjøret bli deretter. Når det ikke er det som er tilbudt, så kan vi ikke godta det.

Rema 1000-sjåfør fikk kjøre ut

- Hva er gangen videre?

- Vi håper at Stortinget vil forandre på tilbudet som er lagt på bordet, sier hun.

Åker avslutter med å fortelle at kampviljen er god, og at stemningen er fin blant de fremmøtte bøndene.

Rema 1000-sjåfør Arnt Mosand fikk slippe ut av grossistlageret fredag morgen.

- Jeg synes det er greit, bare det ikke går utover oss for mye. Vi blir ikke sure, sier han.

Siden han kjørte ut av lageret med tom bil, fikk han lov til å passere.

