- Direktøren kom med kaffe til oss

- Det må kjennes på kroppen for at det skal ha effekt

Saken oppdateres.

Utenfor Asko i Trondheim sto bonde Frank Røym sammen med ti-tolv andre bønder og sørget for at ingen lastebiler kom seg ut fra lageret med varer. Blokaden her var en av tre blokader i Trondheim som var bøndenes protest etter bruddet i jordbruksforhandlingene .

LES OGSÅ: Bondelaget blokkerer grossistlagre i Trondheim

Kaffe og vafler

Ledelsen i Asko hadde tidligere på morgenkvisten kommet ut med kaffe til hele gjengen.

- Vi har opprettet et kjempeforhold med ledelsen ved Asko. De har servert kaffe og snart kommer de med vafler også, så de har nok stor forståelse for det vi driver med, mente Røym.

- Men om dere blir stående her hele neste uke blir det neppe vafler å få?

- Nei, vi skal jo til Oslo på demonstrasjon på tirsdag så da blir vi jo ikke stående her, for å si det sånn.

Røym innrømte også at det neppe var noen stor fare for at det blir tomt for norsk mat i butikkene.

- Nei, det viktigste med dette er å få oppmerksomhet rundt saken vår.

LES MER: – Aksjonene kan ramme folks tilgang til mat

Ikke fornøyd

Direktør Jørn Andresen ved Asko i Midt-Norge var imidlertid ikke så fornøyd som kaffen og vaflene kunne tyde på.

- Vi er ikke spesielt fornøyde, men vi ønsker å opptre ordentlig. Vi støtter jo norsk matproduksjon, men synes det er beklagelig at bøndene aksjonerer på denne ulovlige måten, sa Endresen til Adresseavisen.

- Håper det blir kortvarig

Flere av leveringsrutene til Asko starter i fire-fem-tida om morgenen. Disse bilene kom seg derfor avgårde før blokaden startet fredag morgen.

- Selv om vi kjørte ut med flere biler før klokka seks, har vi fortsatt mye varer på lager som ikke kommer ut til butikkene før dette er over, presiserte Endresen.

Direktøren håpte derfor blokaden skulle bli kortvarig.

- Om den varer i mange timer i dag vil det få store konsekvenser for våre vareleveranser og for våre kunder. Hvis blokaden fortsetter i neste uke vil butikkene gå tomme for mat. Da vil vi også måtte kaste store mengder ferskvarer. Det vil være sterkt beklagelig, sa Endresen.

Aksjonen ble avblåst fredag morgen klokken 9. Blokaden hadde da vart i kun tre timer.