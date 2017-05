Samlet 20 sekker med søppel ved Byneset

Politiet har kommet i kontakt med to personer etter at båt gikk på land

Saken oppdateres.

- Vi har vært ute på Byneset og drevet strandrydding i fire timer. I løpet av den tiden fylte vi opp 20 sekker med plastsøppel, sier Børje Møster, leder for prosjektet «In the same boat.»

Privat initiativ

Prosjektet er et privat initiativ av Møster, som er organisert under firmaet Havjakt.

- Med en 64-fots havseiler har jeg og mannskap seilt langs norskekysten siden april. Denne helgen har Trondheim stått for tur. Mannskapet mitt består av internasjonale studenter, som er med på seilasen i kortere perioder. Planen er å holde det gående til september.

Seilasen, som startet i Bergen, skal etter planen fortsette helt opp til Tromsø.

- Derfra vil vi snu og seile samme rute tilbake igjen. Og hele veien skal vi plukke plastsøppel langs strand- og sjøkantene vi stopper ved.

- Enorme mengder

- Det er enorme mengder med plast vi har plukket til nå. Noen steder er det så mye søppel at vi ikke rekker å få ryddet alt, sier Møster.

Møster, som er bergenser, sier plastsøppel er viktig å få fjernet før det blir brutt ned.

- Blir plasten til små nok biter begynner det å inngå i dyrenes kretsløp. Det skader fisk, sjøfugl og andre dyr som lever i havet.

Dekker alt selv

Ungdommene som seiler med Møster kommer fra blant annet Frankrike, Nederland, Tyskland, Spania og Norge. Gjennom nettsiden workaway.info melder de seg på til å bli med i arbeidet.

- Bortsett fra flybilletten til og fra Norge dekker jeg alt av kost, losji og havneavgifter, sier Møster.

- Jeg har av den grunn bare mulighet til å drive på med dette over en viss periode. Jeg håper derfor at det vil bli skapt såpass med engasjement rundt vårt arbeid at noen med økonomiske midler kan bidra til at dette prosjektet kan leve videre.

