Kommunalt hybelhus på Valøya må stenges etter skadeverk

Saken oppdateres.

Kommunaldirektør Helge Garåsen opplyste i formannskapet i dag at lekkasjene skyldes skadeverk på bad i to leiligheter i tredje etasje. Alle de tre sakene er politianmeldt.

Den første lekkasjen begynte om morgenen 16. mai.

- I den ene leiligheten var begge vannrørene avrevet og sluk var tettet. Lekkasjen ble ikke oppdaget før det flommet vann i korridor og ned trapperommet. I den andre leiligheten var det to tilfeller med vannlekkasje hvor sluket bevisst var tettet med håndduker, og lekkasjen ble ikke oppdaget før det rant vann i leiligheten under, fortalte Garåsen i formannskapet.

Lekkasjene har ført til omfattende skader på hybelhuset.

Trondheim eiendom opplyser at det dreier seg om fuktskader på gulvdekke, etasjeskiller og himling samt noe mot vegg.

Skadene er så store at gulv må rives opp og tørkes. Strøm og teknisk utstyr har også blitt rammet og har vært frakoblet, men er nå utbedret.

Trapperommet mest skadet

Det er i hovedsak boligfløyen mot sør som er skadet samt trapperommet. Fordi huset bare har et trapperom må gulvet i hver trappetasje rives opp, tørkes og legges nytt.

Det betyr at trapperommet også vil være uframkommelig for beboere som bor i fløyen som ikke er rammet av selve vannskaden.

Garåsen opplyste at det foreløpig er usikkert om også boligene og personalarealet i 1. etasje er skadet på grunn av spredningen av vannet. Det er allerede satt i gang opptørking.

Opptørkingen har allerede ført til dårligere luftkvalitet i huset og enkelte ansatte harallerede fått plager med luftveiene.

Må stenges i fem-seks måneder

Med bakgrunn i de skadene som har oppstått, dårlig luftkvalitet i huset og plan for effektiv istandsetting, besluttet Trondheim eiendom torsdag 18.mai at hele huset måtte stenges. Det antas at utbedring vil ta fem til seks måneder.

Det var i alt 26 beboere som måtte skaffes ny bolig.

- Enhet for service og internkontroll og Enhet for rustjenester har allerede skaffet boligtilbud til de aktuelle beboerne. Enkelte av beboerne ønsker å bli boende mens arbeidet foregår, men dette er ikke mulig. Enhetene og Trondheim eiendom løser dette i fellesskap, fortalte Garåsen.

Beboerne vil bli boende mer spredt og vil bli fulgt opp av enhetens uteteam, som hadde base på Valøya. Uteteamets oppgave er å følge opp beboere i boligtiltak som ikke har personell på stedet. Uteteamet vil ha base i Jarleveien inntil utbedringen på Valøya er ferdig.

Frelsesarmeen, som drifter kommunens overnattingstilbud, er også informert om at de må påregne at flere vil oppsøke overnattingstilbudet i Hvedingveita.