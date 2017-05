Utelukker ikke flere bombefunn

Moro for få er til plage for mange

I forbindelse med omlegging av vann- og avløpsledninger fra Ladebekken og opp mot Haakon 7's gate i Trondheim er det funnet tre flybomber under gravingen. Politiet besluttet å stanse gravearbeidet umiddelbart og igangsette sikringstiltak.

Risiko- og sårbarhetsanalyse

- Vi er i gang med en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) av anleggsområdet der det er gjort funn av tre bomber den siste tiden. Målet er å komme i gang med gravearbeidet straks vi har gjort alle vurderinger rundt sikkerheten til de som jobber der og konkludert med at det er trygt å fortsette, sier kommunaldirektør Einar Aassved Hansen.

Merkostnad på 300 000 kroner

Arbeidet med analysen kan ta inntil to uker, noe som forlenger graveperioden med en til to uker. Merkostnaden for stans i graveprosjektet er anslått til 300 000 kroner.

- Er det stor sannsynlighet for at det ligger flere bomber i dette området?

- Det er noe av det vi nå håper å få svar på. Vi regner med at vi kan fortsette gravingen som før med noen ekstra siktingstiltak i området der det potensielt kan ligge flere flybomber. Alt dette håper vi å få klarlagt gjennom analysearbeidet, sier Aassved Hansen .

Mannskap fra forsvaret har vært på stedet og tatt med seg bombene for sikker destruksjon.