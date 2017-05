En fest for smeder

Saken oppdateres.

- Det man må passe på når man er i smia er at man ikke må tråkke på en masse kabler som ligger på gulvet der, sier Emil Svensson Glitsch (7). Han er hverken lærling, svenn eller mester, men sønn av en smed. Og selv har han banket en del jern allerede i sitt unge liv.

Pappa, Ola Svensson, skal delta i NM i smedfaget i på lørdag. Der skal han smi en lysestake med motiv fra «De tre Bukkene Bruse».

- Men man må ha på skyddglasögon! Det er det samme som briller, sier Emil.

Pappa er svensk, men gutta bor på Løten, sammen med mamma. Pappa, Ola, er en av få smeder i Norge som lever av yrket sitt.

- Så må man ha på seg bomull og ull. For da brenner ikke klærne så enkelt opp, sier Emil og skyver metallemnet sitt inn i kullet.

Norgesmesterskap for smeder

Det gløder i de tjuetalls essene som er satt opp i bakgården verkstedene til Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) på Kalvskinnet i Trondheim. Her arrangeres det internasjonal smedfestival hele helgen. Det lukter kull, røyk og varmt metall.

Lørdag er det åpen bakgård hos NDR. Alle er velkomne til å følge NM i smiing og oppleve tradisjonshåndverk på tett hold fra klokken ni om morgenen til fire på ettermiddagen.

De ti deltakerne konkurrerer i åpen klasse, svennebrev- og mesterklassen. Det er i hovedsak nordmenn som deltar, men alle smeder som er medlemmer i Norsk Smedforening er kvalifisert til å delta.

Hele 59 deltakere fra Tyskland, USA, Tjekkia, Sverige, England, Danmark, Island og Russland har kommet til byen for å lære av hverandre, lytte til foredrag, bygge nettverk og ha en hyggelig helg sammen. Når essene kjølner innimellom, er det mat fra grillen og flere foredrag om faget. Noen trenger læreplass, andre trenger lærlinger og alle trenger å holde tradisjonen i hevd.

Framtiden i morfars smie

- Norge har i stor grad mistet kompetansen i dette håndverket. Det var i ferd med å dø, men har fått en liten opptur nå, sier Odd Inge Holmberget. Smeden jobber i NDR, og tilrettelegger smedfestivalen sammen med Torgeir Henriksen og lærlingen Ida Skjæveland Moi.

Ida (23) er fra Stavanger, men har lærlingplass hos NDR i Trondheim. Hun har hatt interesse for faget hele livet.

- Morfar var smed og foreldrene mine er veldig opptatte av håndverksarbeid, som hobby, sier Ida.

Hun har arvet morfarens smie og har planer for den.

- Det er dette jeg gjerne vil leve av, sier hun nokså selvsikkert. Lørdag stiller hun i åpen klasse.

Smijernsarbeidet er en håndverkerkunst som var i ferd med å miste taket da yrket ble industrialisert etter krigen. Perler fra storhetstiden kan du se på gelenderet til Stiftsgårdstrappa, på porten til det gamle bankbygget på hjørnet ved Søndre og Kongens gate og detaljer på Nidarosdomen - særlig på dørene ved koret i øst.

Flere vil bli smed

Og rekrutteringen er ikke så verst, med tanke på hvor få jobber som finnes som smed. En minibuss med elever og to lærere har kommet i minibuss fra smedutdanningen ved Odda vgs. Det er også deltakere her fra Håndverksskolen på Hjerleid i Dovre kommune.

- Det er slik at man må finne en nisje om man skal drive med dette, sier Odd Inge Holmberget.

Mange driver med smiing som hobby, slik som Amund Bråten Granøyen (14). Han er på smedfestival for første gang og ivrer over ambolten.

- Jeg drømmer ikke akkurat om å bli smed, men det er jo gøy å varme opp metall og slå på det, sier han og denger løs.

- Dette skal bli et smykke, kanskje. Jeg vet ikke helt. Men blir det smykke, så skal jeg kanskje gi det til mamma, smiler Amund, varmer enmet sitt til det gløder på nytt og slår videre.

God dag mann!

Jan Tommy Kirkholt fra Kirkholtsmia er kjent for tv-seere fra «Anno». Han demonstrerte teknikker for å smi et økseblad for deltakerne da opptakene ble gjort i Trondheim i fjor.

I bakgården hos NDR er han i gang med nok ei øks. Butte smell og fin etterklang fyller ørene til dem som ikke har hørselvern.

- Det er bestandig noe jævelskap, flirer han høyt under en gjennomsvett skyggelue, uten at vi kan avsløre ha jævelskapen består i.

Sammen med oppslager (hjelpemann) Bendik Selfjord Eriksen (som egentlig er svenn) slår de meiselen igjennom for å lage økseøyet hvor skaftet skal igjennom. Etterpå bruker de en dor for å utvide hullet. Karene slår annethvert slag og svetten siler.

- Det er hardt å være smed, roper en tilskuer.

- Det går mer tid til oppvarming av emnet enn til selve slagene og da blir det jo mest pauser. Og da man kan jo hvile og puste ut, sier han.

Bare brennemerker

Emil Svensson Glitsch (7) går i gang med sitt nye prosjekt. Hjemme i skuffen har han et emne som han har banket flatt som en pannekake. Han beskriver metoden, forteller om verktøyene han har brukt og viser hvordan han fikk det til. Men hva det er bryr han seg ikke så hardt om.

- Det blir hva det blir og når vi blir ferdige får vi se, sier han ubeskjedent.

Sjuåringen tusler rolig mellom essen og ambolten med en glødende jernstang i hånda.

- Det er ikke så farlig med varmen. Man får egentlig bare brennmerke. Da skal man jo ha kaldt vann på. Og kaldvann finnes alltid i en bøtte ved siden av. Brenner du deg, er det lurt å gå dit, sier han.

Og på spørsmål om hva han skal bli, er svaret «politi»!

- Jeg skal fange tyver, for jeg er ganske rask. Og dessuten skal jeg ble spesialpoliti. En sånn en som får ha hjelm og gevær. Det er de som får fange alle de raskeste og farligste tyvene.

Ennå må han nøye seg med å drive politiarbeid i lego.

- Men med lego kan jeg bygge masse feller slik at det blir enklere for politiet å fange alle tyvene.

Smed? Ja, det kan alle de andre bli. Og på lørdag heier han på pappa.