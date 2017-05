Frp: La studentene få drikke alkohol i Høyskoledalen

Dårlig råd? Slik kan du lage billig middag Slik lager du middag for to i sju dager for 261 kroner Denne middagen koster bare 20 kroner per person

Saken oppdateres.

Uka 2017 arrangeres i oktober, og studentene vil gjerne skjenke alkohol under ti arrangementer i Høyskoledalen. Dette sier rådmannen klart nei til. Det har vært for mye fyll og bråk, mener han.

Men hva sier politikerne? Tirsdag må de ta stilling i formannskapet. Allerede nå har Frp bestemt seg:

- Hele saken bærer preg av at man skal si nei til noe man ikke liker. Frp vil gå inn for at Uka skal få ha sin oktoberfest som før, skriver Elin Marie Andreassen i en sms.

- Det er et tradisjonsrikt og viktig arrangement for festivalen. Verken rådmann eller politi hadde noe å utsette på sikkerheten i 2015. Da kan vi ikke si nei bare fordi det er et litt annerledes konsept, slår Frp-Andreassen fast.

Les bakgrunn: Vil nekte UKA å skjenke alkohol i Høyskoledalen

Venstres støtte

Jon Gunnes (V) slår også fast: Et arrangement som samler 4000 deltakere, bør virkelig ha livets rett.

- Jeg ser at oktoberfesten har noen spesielle utfordringer og det må tilstrebes mindre antall overstadig berusede, men at et mindretall skal ødelegge en populær fest under Uka 17, er vanskelig å akseptere, skriver Gunnes i en sms.

Han skal møte arrangøren mandag.

- Etter min vurdering bør det være skjenkestopp klokken 23 for å ta hensyn til naboområdet på de øvrige arrangementene. Oktoberfesten slutter klokken 20 og er klart innenfor akseptabel grense, mener Gunnes.

Les også: 8000 trøndere vil feste med fremmede

Ap uavklart

Men det holder ikke for studentene at bare Venstre og Frp blir med på festen. Arbeiderpartiet har ikke bestemt seg ennå:

- Vi har ikke diskutert saken, det gjør vi mandag i gruppestyret, skriver Geir Waage (Ap) i en sms.

Varaordfører Hilde Opoku (MDG) er i utgangspunktet enig med rådmannen.

- Tidligere betingelser satt av formannskapet er ikke fulgt opp. Arrangementet har i utgangspunktet som formål å selge mest mulig alkohol for å finansiere Uka. Også i et folkehelse- og samfunnsperspektiv er det uheldig at Norges fremste studieby skal være kjent for et slikt arrangement som bryter med verdiene vi ellers jobber for opp mot studentene, skriver Opoku i en sms.

- Det er også viktig å ta hensyn til totalbelastningen for naboene. Jeg er også enig med rådmannen i at ikke antall arrangement med skjenkebevillig under Uka bør utvides, skriver Opoku, som tar forbehold om at partigruppa ennå ikke har behandlet saken, og at det kan komme endringer.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter