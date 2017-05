Saken oppdateres.

Politiet i Sør-Trøndelag melder om ulykken på Gløshaugen i Trondheim via Twitter klokken 15.30.

Skadeomfanget er ukjent.

Vaktleder Frank Hansen ved 110-sentralen i Sør-Trøndelag opplyser at de har fått informasjon om at det har vært en «mindre eksplosjon» i et oppsamlingskar for syrer.

- Sannsynligvis er ikke dette så veldig dramatisk. Ingen er skadd, sier Hansen, og opplyser at det fullstendige innholdet av kjamikalier ikke er kjent ennå, sier Hansen.