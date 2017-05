Professoren ønsker likevel å møte trønderske skolebarn

Væpnet politiaksjon etter melding om at det ble vist frem et våpen

Saken oppdateres.

Det er det medisinske teamet rundt Hawking som har bestemt at han ikke kan komme til Trondheim så tidlig som planlagt.

Planen er nå at han skal komme rett før festivalen starter 18. juni. Ifølge en pressemelding fra NTNU skyldes utsettelsen at Hawking har fått et nytt medisinsk team:

– De trenger tid til innkjøring av rutiner. Hawking har personlige assistenter fra University of Cambridge, samt at han har pleiere fra ulike helsetjenester og foretak. Tiden han skulle hatt i Trondheim må nå brukes til innkjøring at hans nye helseteam i forkant av festivalen, sier Trond Singsaas, prosjektleder for Starmus.

Prøver å møte barn likevel

Dermed blir det ikke noe av det planlagte møtet mellom Hawking og skolebarn 7. juni. Singsaas sier at man likevel vil prøve å få til et slikt møte under Starmus-festivalen. Det er avhengig av hans helsetilstand og hvordan det passer med hans medvirkning på Starmus. Det vil heller ikke bli noe av å oppleve Trøndelag som turist, slik Hawking også ønsket.

Under Starmus skal professoren holde festivalens hovedforedrag i Trondheim Spektrum tirsdag 20. juni. Samme dag skal han dele ut Stephen Hawking-medaljen for fremragende forskningsformidling.

Har levd et liv med ALS

Stephen Hawking ble diagnostisert for ALS som 21-årig student. Legene fortalte at han trolig ville leve i ett til to år. Men sykdommen utviklet seg langt saktere enn ventet. I år har den berømte fysikeren og samfunnsdebattanten fylt 75 år.

Hawking er lammet, sitter i en elektrisk rullestol og kan ikke snakke. Han kommuniserer med verden og skriver sine manus via ansiktsmuskler som oppfattes av en datamaskin. Når han holder foredrag, er det datamaskinen som gjengir den skrevne teksten i tale. Helsetilstanden til fysikeren er vanskelig. Når han kommer til Trondheim er det ifølge pressemeldingen sammen med et helseteam på 16 personer i et eget fly. Hotellet han skal bo på har bygd om badet for å tilpasses hans behov.

Stor på sorte hull

Som vitenskapsmann er Hawking blant annet kjent for sine teorier om Big Bang, sorte hull og sine forsøk på å forene kvantefysikken med den generelle relativitetsteorien. Når det gjelder sorte hull kom fram til at de sender ut stråling, som siden har fått navnet Hawking stråling. Av dette kunne han slutte to ting: Svarte hull har temperatur. Og de fordamper, i og med at stråling er energi – som unnslipper.

Professoren er etter hvert blitt verdenskjent som en stor tenker. Dette blir humoristisk skissert blant annet i en gjesteopptreden i science fiction-serien Star Trek Next Generation, hvor han slår sir Isaac Newton og Albert Einstein i poker.

Stjernestatus

Vitenskapsmannen nyter en kjendisstatus. Han har selv beskrevet seg som «en vitenskapsmann først, dernest som en populærvitenskapelig forfatter og deretter som – på alle måter som teller – et vanlig menneske med de samme ønskene, driftene, drømmene og ambisjonene som enhver annen person».

Hawking er svært aktiv i samfunnsdebatten og har skrevet flere storselgende populærvitenskapelige bøker, blant annet «A Brief History of Time» som lå rekordlenge øverst på bestselgerlisten i Storbritannia.

Aktiv i samfunnsdebatten

Stephen Hawking er ingen Trump-fan, han beklager at det blir et Brexit og har advart om at overbefolkning, klimaendringer, atomkrig og kunstig intelligens er trusler mot menneskeheten. Vitenskapsmannen mener vi må utforske mulighetene for å kunne kolonisere en annen planet i verdensrommet.

Til tross for helsetilstanden, er han en eventyrlysten mann. Han har opplevd vektløshet i spesialfly og hevder at han ønsker å dra ut i verdensrommet som romturist når det blir mulig.