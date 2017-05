Har sagt opp jobben som havnedirektør

Trondheim fengsel slettet overvåkningsvideo etter at innsatt ble skadet

Saken oppdateres.

- Det stemmer. Jeg kan bekrefte at jeg leverte oppsigelsen 23. mai, sier Hjorthol til Avisa Sør-Trøndelag , som var de som først omtalte saken.

Havnedirektøren har seks måneders oppsigelsestid, og sier til avisa at det ikke er bestemt til når han skal fratre stillingen. Han vil ikke si noe om bakgrunnen for oppsigelsen.

- Jeg har ingen kommentarer ut over det jeg har sagt.

- Ingen dramatikk

Styreleder i Trondheim Havn IKT sier de har tatt oppsigelsen til etterretning, og at de allerede er i gang med en prosess for å finne en etterfølger. Han vil heller ikke komme nærmere inn på årsaken til at Hjorthol sa opp.

- Det jeg kan si er at et ikke er noen dramatikk som ligger bak. Dette er Hjorthols personlige vurdering. Det er helt vanlig at folk skifter jobb, det skjer hver eneste dag, sier Frøseth til avisa.

Bred erfaring

Før han tiltrådte stillingen som havnedirektør 1. februar i fjor, var Hjorthol i ulike lederstillinger i Peterson Ranheim.

Han har også tre års erfaring som administrerende direktør for Norsk institutt for Naturforskning (NINA), og fire års erfaring som administrerende direktør for industribedriften Microplast.