Rusfører kjørte rett gjennom rundkjøring på E6 Klett

Saken oppdateres.

En bil har kjørt gjennom en rundkjøring på E6 Klett, skriver politiet på Twitter klokken 20.08.

- Bilføreren ble pågrepet like ved stedet for kjøring i ruspåvirket tilstand. Vi tar ham med inn til politikammeret for å ta noen prøver med tanke på rus, sier operasjonsleder Anlaug Oseid i Trøndelag politidistrikt.

Den pågrepne er en mann i 30-årene. Både bilen og rundkjøringen skal ha fått en bra smell i sammenstøtet, sier Oseid. Mannens førerkort er beslaglagt.

Mesta er tilkalt for å utbedre rundkjøringen, mens Falck er rekvirert for å få fjernet bilen.