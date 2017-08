Om sommeren bader Ida Iselin (5) selv om det er kaldt

To menn skutt under ran i Malmö

Saken oppdateres.

Profil Navn: Ann Iren Samdahl (34), Rolf Arne Samdahl (30) og Ida Iselin Samdahl (5). Fra: Buvika. Aktuell med i sommer: Mamma jobber på bensinstasjon i Buvika, pappa er hjemmeværende.

Når vi møter familien har de nettopp vært en tur hos tannlegen og fikset et hull som Ida Iselin hadde i en tann.

- Det var bitte lite altså, forsikrer hun. Nå skal de videre til en neglesalong sånn at mamma får fikset neglene sine.

Familien Samdahls sommerferie startet denne uken. Ann Iren har jobbet helt til nå, men på søndag skal de tre og Ann Iren sine to gutter på 13 og 11 år, dra til Danmark i en uke.

- Vi skal til Jesperhus og til Legoland, forteller mamma. Ida Iselin gleder seg aller mest til karusellene. Dette er første gang de drar dit.

- Danmark blir nok et godt sommerminne, spår pappa Rolf Arne. Selv har han reist mye opp gjennom årene, og mener Egypt var det beste stedet han har vært.

- Selv om jeg har vært litt rundt omkring, tenker jeg alltid at borte er bra, men hjemme er best, sier han.

Tidligere i sommer var de en liten tur i Surnadal på taekwondo-leir med sønnen på 13 år.

- Han fikk gult belte, det var veldig gøy, sier mamma.

Ellers er planen å være hjemme i Buvika. Om sommeren synes femåringen at det aller artigste er å bade.

- Hun vil bade nesten uansett vær og temperatur når det er sommer. Hun badet senest i går kveld, og da var det bare 14 grader, forteller Ann Iren.

Sommerfavoritter:

I glasset: Rolf Arne drikker helst iskaldt vann, Ann Iren elsker Monster energidrikk og innrømmer at hun nesten har et avhengighetsforhold til drikken. Ida Iselin sier seg enig med pappa i at iskaldt vann er best.

På grillen: Rolf Arne er mest glad i grillribbe, Ann Iren er glad i flintstek. Ida Iselin sier også grillribbe.

Ferie: Danmark! kommer det umiddelbart fra 5-åringen. Mamma på sin side er glad i Østersund, mens pappa mener Egypt er det beste feriestedet.

Musikk: Ann Iren har begynt å høre mye på P!nk i det siste. Rolf Arne hører på det meste, mens Ida Iselin er glad i Staysman og Marcus & Martinus.

