Varetektsfengsles i fire uker etter voldsepisode i Trondheim

- Jeg er bekymret for sikkerheten til alle skolebarna i området

Politiet fikk melding om slåssing i Midtbyen der det var benyttet kniv klokken 16.55 torsdag. To personer ble skadd i hendelsen.

Krimvaktleder Berit Wibe Hilmarsen opplyser at de fornærmede i voldsepisoden ikke ble alvorlig skadet. Krimvaktlederen vil ikke si noe om hvilken type kniv som ble brukt. Hun vil ikke si noe om hvorvidt den pågrepne mannen har avgitt noen forklaring i avhør.

Varetektsfengsles i fire uker

Mannen ble pågrepet av politiet torsdag og framstilt for varetektsfengsling i Sør-Trøndelag tingrett fredag. Han er siktet for kroppskrenkelse og trusler, kommer det frem av fengslingskjennelsen. Påtalemyndigheten fikk medhold i retten om fire ukers varetektsfengsling, da tingretten mente det kunne være fare for gjentakelse.

Mannens forsvarer, Per Wold, sier at klienten tar betenkningstid på om han skal anke kjennelsen til lagmannsretten.

- Han erkjenner det faktiske, men ikke skyld, skriver Wold i en tekstmelding.

Mannen er tidligere straffedømt, men ifølge forsvareren er denne hendelsen frittstående. Mannen er tidligere dømt til 11 måneders fengsel for forhold av samme karakter som han nå er siktet for, kommer det frem i kjennelsen fra tingretten.

- Hvordan ser din klient på hendelsen?

- Han har sin historie. Den avviker kanskje på noen punkter, men i store trekk forklarer han det samme om hendelsen. En kan si at han har en litt annen innfalsvinkel. Vi får se hva han bestemmer seg for, sier Wold.

Vitne løp etter angriperen

- En mann ble slått ned, og en annen mann som konfronterte gjerningsmannen med hendelsen ble angrepet med kniv, sa Bjørn Handegard, operasjonsleder hos politiet i Trøndelag torsdag.

Personen som ble slått ned ble sendt til St. Olavs hospital, mens han som skal ha blitt angrepet med kniv ble sjekket av ambulansepersonell på stedet.

Det var mange vitner til hendelsen, og vitnet Jan Otto Breivang løp etter angriperen med stol for beskyttelse.