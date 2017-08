Fremmed mann ga 1000 kroner til andreklassinger

Ny app for demente: – Kan være spesielt viktig for de med lite språk

- Kvinnen sier at det var tilfeldig at ting ble som de ble

20 tegn på at du ikke er klar for å slå deg til ro

Ny app for demente: – Kan være spesielt viktig for de med lite språk

Saken oppdateres.

Adresseavisen var torsdag kveld i kontakt med en forelder som fortalte at sønnen hennes og en kompis, som begge skal begynne i andreklasse, hadde blitt kontaktet av en mann som spurte om de ville ha penger. Dette skal ha skjedd utenfor Charlottenlund skole rundt klokken 14.30, i det barna skulle gå hjem fra SFO.

- Barna takket selvfølgelig ja, og mannen tok til sammen 1000 kroner opp av ryggsekken sin. Guttene forteller at de sa tusen takk, før de gikk videre. Mannen gikk videre en annen vei, forteller moren.

Skal ikke ha skjedd noe kriminelt

Hun sier at hun stilte sønnen mange spørsmål om hendelsen. Den fremmede mannen spurte ikke om noe i gjengjeld og det skal ikke ha skjedd noe kriminelt. Guttene oppfattet ikke situasjonen som merkelig eller skremmende.

- Som forelder blir man likevel skremt. Det er overhodet ikke greit. Man tenker jo det verste med en gang, og jeg stusser veldig over mannens motiv for å gi bort så mye penger.

Krimvaktleder Johan Aae ved Trøndelag politidistrikt bekrefter at politiet var i kontakt med den bekymrede moren etter hendelsen. Meldingen kom for sent til at politiet kunne gjøre noe med den aktuelle hendelsen, men Aae bekrefter at de er oppmerksomme på situasjonen og tar det alvorlig.

- Samtidig er det ikke grunnlag for å si at det har skjedd noe kriminelt her. Det er en uvanlig situasjon, men vi kan ikke spekulere i mannens motiv for å gi bort penger, sier Aae.

Ber folk være oppmerksomme

Han mener likevel at det er viktig at folk er obs i situasjoner der voksne tar kontakt med fremmede barn, og at foreldre i området snakker med barna sine om at man ikke må gå bort til fremmede. Han sier det er ønskelig at man melder ifra om slike hendelser.

- Vi ønsker at slik aktivitet blir meldt fra slik at det blir loggført. Skjer det igjen må politiet sette inn tiltak, og det vil bli aktuelt å patruljere i området.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter